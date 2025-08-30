MP de data centers sai em setembro e vai destravar investimentos, diz setor

Regime Nacional de Data Centers vai zerar impostos federais sobre equipamentos de informática importados. Jefferson Botega / Agencia RBS

A medida provisória que implantará o Regime Nacional de Data Centers (ReData), cortando impostos para importação de equipamentos do setor, está prevista para ser apresentada em setembro, conforme sinalização dada pelo governo federal ao setor. A medida é amplamente esperada e será capaz de destravar investimentos bilionários, inclusive no Rio Grande do Sul.

Os principais empresários do ramo participaram, na última terça-feira (26), do evento TS Data Centers, AI &Cloud Summit, realizado pelo portal Tele Síntese, em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, onde fica o polo nacional do setor.

— A expectativa é a de que não vai passar de setembro. A MP está na pauta das prioridades — afirma o presidente da Associação Brasileira de Data Centers (ABDC), Renan Lima Alves.

O ReData vai zerar os impostos federais (PIS, Cofins, IPI e tarifa de importação) sobre os equipamentos de informática importados e usados na operação dos data centers. Com a mudança, a carga tributária do setor vai cair de 52% para 18%. O programa não abrange impostos estaduais, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), nem impostos municipais relacionados ao terreno e à construção predial.

O corte de impostos federais reduzirá significativamente o custo dos equipamentos, que representam o grosso dos desembolsos com a implantação de um data center.

O diretor de tecnologia e líder de estratégia na Ascenty, Marcos Siqueira, exemplifica que a construção de um data center de 100 megawatts requer aporte de US$ 1 bilhão, enquanto os equipamentos demandam outros US$ 7 bilhões a US$ 8 bilhões. Em sua visão, o programa será capaz de destravar os investimentos no setor.

— O ReData vai abrir o apetite de toda a cadeia de infraestrutura, gerando mais investimentos em redes de energia elétrica, internet e construção.

O presidente da Tecto, José Miguel Vilela, diz que o Brasil tem "a faca e o queijo na não" para se tornar um grande polo de data centers, uma vez que conta com energia limpa e renovável, muitos terrenos disponíveis e apoio do setor público.

— Faltam alguns detalhes para superar. Um deles é a desvantagem fiscal. Hoje, a tarifa de importação é ridiculamente alta, praticamente nos tira do mercado.

O presidente da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), Affonso Nina, confirma a previsão compartilhada pelo governo de que o ReData sairá em setembro. Apesar do corte de impostos, a medida terá um efeito positivo na arrecadação pública, ao movimentar outros segmentos.

— A isenção do imposto de importação vai ser compensada, mas o país ainda terá arrecadação com a construção, com os outros componentes não importados, e com o consumo de energia.

O presidente da Elea, Alessandro Lombardi, diz que, após o anúncio do programa brasileiro em Palo Alto, em maio, "todo o mercado americano está contando" com a efetivação.

— Os ajustes tributários vão ajudar a deslanchar o setor para sempre. Não tenho dúvida de que o Brasil será o mercado de data centers do futuro.

O presidente da Omnia, Rodrigo Abreu, afirma que o ReData abrirá o caminho para que, futuramente, o Brasil equilibre a sua balança comercial no segmento, que hoje tem um déficit anual de US$ 7 bilhões. Isso ocorre porque o país não consegue suprir totalmente a demanda interna de armazenamento e processamento de dados. Mais da metade da carga digital do Brasil é feita lá fora, principalmente nos Estados Unidos.

— Consumimos data center na Virgínia. Não precisaríamos estar assim. Uma das razões é a questão fiscal — aponta Abreu.

Mão de obra

O presidente da Equinix, Victor Arnaud, diz que a questão do timing é importante para que os investimentos do setor se concretizem. Em sua visão, o país deve começar a trabalhar para resolver outro gargalo esperado para o futuro, que é a oferta de mão de obra qualificada.