Mercado de trabalho aquecido reduz tempo de busca por emprego no RS, mostra IBGE

Dados do segundo trimestre de 2025 também indicam queda no número de pessoas que desistiram de buscar ocupação no Estado

Mathias Boni

