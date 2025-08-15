Economia

Previdência social
Mais de 600 mil beneficiários ainda não aderiram ao acordo para receber de volta valores descontados pelo INSS

Até o momento, mais de 1,8 milhão de vítimas da fraude, o que representa 75% dos que estão aptos, já formalizaram adesão

