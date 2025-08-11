Economia

Últimos detalhes
Notícia

Lula e Alckmin se reúnem para alinhar plano contra tarifaço; veja possíveis medidas

Linhas de crédito, adiamento das cobranças de tributos e contribuições federais devem estar entre as ações a serem anunciadas

Zero Hora

