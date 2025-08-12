Lula diz que pacote de medidas incluirá linha de crédito de R$ 30 bilhões para exportadores afetados pelo tarifaço

Outras medidas devem ser anunciadas por Lula e ministros nesta quarta-feira. Ricardo Stuckert / Presidência da República/ Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (12) um pacote de R$ 30 bilhões para apoiar exportadores brasileiros prejudicados pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. A medida, segundo o presidente, será voltada especialmente para empresas que não têm alternativas de mercado além dos norte-americanos. A apresentação oficial está prevista para a manhã desta quarta-feira (13).

O plano de contingência inclui linhas de crédito com juros baixos, adiamento do pagamento de tributos federais e compras públicas de produtos perecíveis que perderam espaço no mercado externo. A proposta também prevê ações para preservar empregos e evitar demissões em massa, conforme detalhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A iniciativa surge em resposta às sobretaxas aplicadas por Donald Trump, que atingem cerca de 36% das exportações brasileiras, incluindo café, carne bovina, pescados e frutas. O governo brasileiro também acionou a Organização Mundial do Comércio (OMC) para contestar as tarifas, enquanto Lula articula uma reação conjunta com países do Brics.

Segundo o g1, o presidente afirmou que não pretende se humilhar para negociar com Trump.

"Vamos gastar todas as palavras do nosso dicionário para buscar livre comércio com os Estados Unidos", disse Lula ao jornalista Reinaldo Azevedo no programa O É da Coisa, da rádio BandNews.