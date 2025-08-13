Lula anuncia nesta quarta-feira pacote de apoio a empresas afetadas por tarifaço

Crédito bilionário já havia sido anunciado por Lula na terça-feira. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

Um pacote de medidas de apoio a empresas exportadoras afetadas pelo tarifaço de Donald Trump será anunciado nesta quarta-feira (13), no Palácio do Planalto, em Brasília.

Na terça-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia anunciado que as medidas incluem R$ 30 bilhões em linhas de crédito para empresas que perderam competitividade no mercado externo.

O pacote prevê ainda a ampliação de compras governamentais, a abertura de novos mercados e prioridade para conteúdo nacional, com o objetivo de "garantir a sobrevivência das empresas brasileiras".

Segundo apurado pelo g1, dentre as medidas a serem anunciadas também estão o adiamento por até dois meses no pagamento de tributos e contribuições federais, repetindo medida adotada na pandemia de covid-19, e compras públicas de perecíveis, como peixes, frutas e mel, que estão parados desde o anúncio da sobretaxa.

No evento, previsto para as 11h30min, devem estar presentes o presidente Lula e os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Tarifaço

A tarifa de 50% imposta sobre os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos entrou em vigor em 6 de agosto. A medida comercial, desde o seu anúncio, foi atravessada também por componentes políticos, com Trump citando uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro na carta de comunicação.