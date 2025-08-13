Lula anuncia medidas de apoio a empresas afetadas pelo tarifaço de Trump; acompanhe ao vivo

- O presidente Lula detalha, nesta quarta-feira (13), as medidas do governo federal para minimizar os impactos do tarifaço dos EUA sobre as empresas brasileiras
- Uma medida provisória que estabelece a criação de linhas de créditos de R$ 30 bilhões será assinada
- Também há expectativa pela abertura de novos mercados e ampliação das compras governamentais
- A cerimônia é realizada no Palácio do Planalto, em Brasília
Tarifaço de Trump
A tarifa de 50% imposta sobre os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos entrou em vigor em 6 de agosto. A medida comercial, desde o anúncio, foi atravessada também por componentes políticos, com Trump citando uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na carta de comunicação.
Ao mesmo tempo, o governo norte-americano aplicou sanções diretas a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).