Economia

"Ataque injusto"
Notícia

Lula afirma que irá recorrer à OMC para mitigar prejuízos do tarifaço dos Estados Unidos

Presidente ainda disse que vai ligar para o presidente dos EUA, Donald Trump, para convidá-lo para a COP30

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS