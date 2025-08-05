Lula afirma que irá recorrer à OMC para mitigar prejuízos do tarifaço dos Estados Unidos

Fala ocorreu durante abertura da 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS). Antonio Cruz / Agência Brasil / Divulgação

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta terça-feira (5) que, diante do "tarifaço" anunciado pelos Estados Unidos, o governo colocará em execução um plano de contingência para mitigar esse "ataque injusto" e aliviar seus prejuízos econômicos sociais. Ele reiterou que todas as medidas cabíveis serão tomadas, inclusive recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC). As novas taxas começam a valer nesta quarta-feira (6).

Lula reafirmou que o compromisso do governo é com os brasileiros.

— O Brasil nunca saiu da mesa do diálogo. A única explicação que eu tenho é que interesses políticos, especialmente políticos eleitorais, não podem contaminar relações comerciais — disse ele, durante abertura da 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o "Conselhão", no Palácio Itamaraty.

O presidente repetiu que irá avançar em negociações comerciais com Emirados Árabes, México e Canadá durante sua presidência rotativa do Mercosul, que vai até o final deste ano.

Convite para a COP30

No mesmo evento, Lula afirmou que vai ligar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para convidá-lo para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30) que será realizada em novembro deste ano em Belém: