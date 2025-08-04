Lixo descartado em 85 cidades vai virar gás para atender indústrias no RS

Planta localizada em Minas do Leão aguarda últimas licenças. André Ávila / Agencia RBS

A casca de banana, o papel higiênico e outros resíduos descartados em 85 municípios gaúchos vão se transformar em um gás capaz de gerar energia, servir como combustível e impulsionar indústrias. Está prestes a entrar em operação a primeira planta de produção de biometano em um aterro sanitário no Estado, em uma área da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR) em Minas do Leão, na Região Carbonífera, com capacidade de gerar o equivalente ao conteúdo de 12,5 mil botijões de gás ao dia.

A iniciativa, fruto de um investimento de R$ 150 milhões, deverá ser sucedida pela implantação de novas unidades nos outros quatro aterros administrados pela CRVR até 2030 — quando a conversão de lixo em biometano deverá alcançar 10% da demanda por gás natural no Rio Grande do Sul.

O biometano é equivalente ao gás natural que os gaúchos hoje recebem por meio do gasoduto Brasil-Bolívia. A decomposição de resíduos orgânicos depositados em aterros como o de Minas do Leão (que atende grandes municípios, inclusive a Capital) gera um material chamado biogás, composto em pouco mais da metade por metano, cerca de um terço por gás carbônico, e o restante por outros elementos. Esse biogás, ao passar por um processo de depuração, resulta em uma composição com mais de 90% de metano — o que torna o produto equivalente ao gás natural fóssil utilizado para abastecer veículos ou em processos industriais.

— Há muitas indústrias com metas de descarbonização e que, por isso, buscam alternativas para o gás natural. Estamos nos colocando como a principal alternativa de substituição desse gás natural por um gás de origem renovável. É o aproveitamento de um recurso que se gera naturalmente dentro do aterro, mas precisa de um projeto de engenharia para ter viabilidade comercial de captar, purificar e aproveitar isso — afirma o diretor-executivo da CRVR, Leomyr Girondi.

A conversão do biogás em produto destinado ao mercado gaúcho deve evitar a emissão de aproximadamente 1 milhão de toneladas de gases do efeito estufa na atmosfera ao longo de 15 anos — o equivalente ao nível de poluentes gerados anualmente por uma cidade de porte médio.

O início de operação da planta chamada de Biometano Sul, fruto de uma sociedade entre o grupo Solví, controlador da CRVR, e a Arpoador Energia, depende apenas de licenças finais da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Os empreendedores esperam que essas autorizações sejam concedidas nas próximas semanas.

Depois disso, devem ser erguidas novas plantas nas demais unidades da CRVR no Estado — em São Leopoldo, Santa Maria, Giruá e Victor Graeff, que recebem, ao total, rejeitos de 318 municípios. A unidade em São Leopoldo, onde estão sendo investidos outros R$ 100 milhões, deve ser a próxima. A intenção do grupo é gerar 250 mil metros cúbicos de biometano por dia até 2030, o que representa um décimo do consumo atual do produto no Rio Grande do Sul.

— O ponto forte dessa energia é a eficiência. A solar, por exemplo, deixa de gerar à noite, e a eólica depende do vento. Nós conseguimos uma eficiência energética de 85% a 90%, ou seja, é a proporção do tempo em que ela está sendo gerada, apenas com paradas para manutenção. A eficiência da solar fica em torno de 30% a 40% — compara o diretor da Biometano Sul, Rafael Salamoni.

Outros projetos

O projeto faz parte de uma série de investimentos recentes no setor de biometano em solo gaúcho, o que inclui outros exemplos como uma usina prevista para Capão do Leão. Essa planta deve ser construída em uma área de cem hectares e tem expectativa de iniciar as operações em 2027, com capacidade inicial de gerar 400 mil metros cúbicos por mês. Em Triunfo, também há um projeto de biometano em andamento, produzido a partir de materiais orgânicos como resíduos agroindustriais.

Aterro sanitário em Minas do Leão, onde é gerado o biogás. André Ávila / Agencia RBS

Além da iminente entrada em funcionamento da nova planta, a unidade da CRVR em Minas do Leão já utiliza biogás para produzir energia. Conforme a direção da empresa os 8,5 megawatts/hora gerados seriam suficientes para atender a uma cidade de 100 mil habitantes. Outra fração ainda não aproveitada do metano passa por uma "queima controlada" para reduzir o impacto ambiental — já que o metano é 21 vezes mais poluente do que o gás carbônico na atmosfera. O lançamento da nova planta dará um novo destino — e mais sustentável — ao subproduto das toneladas de lixo doméstico descartadas diariamente nos lares gaúchos.

Como o lixo vai virar biometano