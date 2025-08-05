Líder do setor hoteleiro do Pará diz que preços para a COP30 estão dentro da média em eventos internacionais

Tony critica quem quer vir ao Pará durante a COP30 e não integra delegações dos países. Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará

Apesar do preço das hospedagens em Belém durante a COP30 terem viralizado devido aos valores exorbitantes, para representante do setor do hoteleiro do Pará, custo está dentro da média do que foi observado na COP29, realizada no Azerbaijão, em 2024. A afirmação é do presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis no Pará (ABIH-PA), Tony Santiago, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta terça-feira (5).

Santiago explica que na COP29, os preços das hospedagens em Baku, capital do Azerbaijão, subiram de 10 a 15 vezes durante o evento, e que "o mesmo está se repetindo em Belém".

— Nós estamos falando de um evento mundial e que não pode ser comparado com as tarifas que nós usamos no dia a dia. É a lei da oferta e da procura — afirma o presidente.

Ele explicou que a média das diárias está entre US$ 300 e US$1500 (R$ 1.653,21 e R$ 8.266,05, na cotação atual). Santiago afirmou ainda que a prioridade da rede hoteleira é atender as delegações dos países.

— Nós vemos aí um monte de gente querendo vir para Belém e que não vão decidir nada. Então a prioridade do governo aqui é atender as delegações — declarou.

Sede da COP30, que ocorrerá em novembro, o Parque da Cidade tem sido ponto de recreação da população de Belém (PA). Governo do Pará / Divulgação

