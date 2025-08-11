Leilão da Caixa oferece 79 imóveis no RS com até 52% de desconto; saiba como participar

A Caixa Econômica Federal vai realizar, entre agosto e setembro, leilões de 1.088 imóveis com descontos de até 52% no valor de avaliação. As principais ofertas estão no Rio de Janeiro (210) e em São Paulo (205), mas também há grande variedade de oportunidades em Goiás (143), Rio Grande do Sul (79) e Bahia (73).
No total, estão disponíveis:
- 665 apartamentos
- 380 casas
- Sete imóveis comerciais ou industriais
- 36 terrenos
Importante: nos leilões da Caixa, não é possível visitar o imóvel antes do arremate, o que torna a compra uma operação “às cegas”.
O pagamento pode ser feito à vista, com financiamento ou utilizando recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme as regras previstas no edital.
A Caixa alerta que não envia boletos por e-mail ou mensagens, e que o pagamento deve ser realizado exclusivamente pelos canais oficiais.
Oportunidades no RS
Em Porto Alegre, as opções estão concentradas nos bairros Centro Histórico (1), Jardim Leopoldina (2), Mário Quintana (1), Morro Santana (2), Parque Santa Fé (2), Restinga (7), Rubem Berta (3) e Vila Jardim (1).
Na Capital, o imóvel mais caro em oferta é um apartamento na Rua Duque de Caxias (lote 389/0038), com 128,81 metros quadrados de área privativa, avaliado em R$ 546 mil. No primeiro leilão, o lance inicial é de R$ 991.703,57 — valor que pode cair para R$ 327.600,00 em um segundo certame, caso não haja arremate.
Na outra ponta, uma opção mais acessível é um apartamento de 38,72 metros quadrados na Rua Capitão Pedroso (lote 396/0038), no bairro Restinga, com lance inicial de R$ 115 mil.
Ainda na Restinga, há um apartamento com 61,71 metros quadrados de área total e 40,82 metros quadrados de área privativa, com dois quartos, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, com lance inicial de R$ 170 mil (lote 395/0038).
Outra opção é um apartamento com 69,88 metros quadrados de área total e 40,99 metros quadrados de área privativa, também com dois quartos, banheiro, sala e cozinha, cujo lance inicial é de R$ 139.062,54 (lote 397/0038). Eles estão localizados, respectivamente, nas ruas Sete Mil e Oito e Sabino Pereira Nunes.
Os outros municípios gaúchos onde há disponibilidade de imóveis são Bento Gonçalves (3), Canoas (6), Caxias do Sul (3), Cidreira (1), Erechim (2), Esteio (1), Feliz (1), Gravataí (5), Lajeado (1), Novo Hamburgo (7), Pelotas (5), Santa Cruz do Sul (1), São Leopoldo (11), Sapucaia do Sul (1), Sarandi (1), Tramandaí (1) e Viamão (3).
Como funciona o leilão
O processo ocorre em etapas, com diferentes editais:
Além do cadastro no site da Fidalgo Leilões, é necessário registro prévio no portal da Caixa para emissão do boleto.
Calendário dos próximos leilões
- 18 de agosto, às 10h — Primeiro leilão (valor de avaliação)
- 21 de agosto, às 10h — Segundo leilão (até 40% de desconto)
- 2 de setembro, às 10h — Licitação aberta (até 52% de desconto)
Passo a passo para participar
Cadastrar-se no site do leilão
- Acesse o site da Fidalgo Leilões
- Clique em "Cadastre-se"
- Escolha “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”
- Preencha dados e envie documentos solicitados
- Aceite o termo de adesão
- Aguarde aprovação por e-mail
Dica de segurança: verifique se o leiloeiro é credenciado na Junta Comercial e se o endereço do site termina em “.com.br”.
Solicitar habilitação no edital
- Para agosto: Edital 0038/2025
- Para setembro: Edital 0028/2025
- Clique em "Habilite-se para o leilão", leia e aceite o edital
- Siga instruções para cadastro no site da Caixa
Dar o lance
- No “Auditório Virtual”, selecione o lote desejado
- Envie o lance respeitando o valor inicial, o lance atual e o incremento mínimo
Pagar e formalizar
- Caso seu lance seja o vencedor, siga as orientações do leiloeiro para pagamento
- Recolha o Imposto Municipal de Transmissão (ITBI)
- Registre o imóvel no Cartório de Registro de Imóveis
- Entregue documentos como RG, CPF, comprovante de residência, declaração de Imposto de Renda (IR) e comprovantes de renda
Tipos de leilão de imóvel
- Judicial: determinado por decisão judicial, geralmente para quitar dívidas ou resolver disputas legais
- Extrajudicial: realizado por bancos ou empresas após inadimplência, ou por proprietários que desejam vender rapidamente
Que tipos de imóveis vão a leilão?
- Retomados por falta de pagamento de financiamento
- Com condomínio em atraso
- Abandonados por questões financeiras ou legais
- Confiscados por dívidas de impostos ou atividades ilegais
- De empresas ou particulares para liquidação de bens
Atenção: os imóveis podem estar ocupados, ter pendências jurídicas ou necessitar reformas.
