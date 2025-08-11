Leilão da Caixa oferece 79 imóveis no RS com até 52% de desconto; saiba como participar

Apartamento na Rua Duque de Caxias, em Porto Alegre, avaliado em R$ 546 mil, é o mais caro entre as ofertas na Capital. Divulgação / Fidalgo Leilões

A Caixa Econômica Federal vai realizar, entre agosto e setembro, leilões de 1.088 imóveis com descontos de até 52% no valor de avaliação. As principais ofertas estão no Rio de Janeiro (210) e em São Paulo (205), mas também há grande variedade de oportunidades em Goiás (143), Rio Grande do Sul (79) e Bahia (73).

No total, estão disponíveis:

665 apartamentos

380 casas

Sete imóveis comerciais ou industriais

36 terrenos

Importante: nos leilões da Caixa, não é possível visitar o imóvel antes do arremate, o que torna a compra uma operação “às cegas”.

O pagamento pode ser feito à vista, com financiamento ou utilizando recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme as regras previstas no edital.

A Caixa alerta que não envia boletos por e-mail ou mensagens, e que o pagamento deve ser realizado exclusivamente pelos canais oficiais.

Oportunidades no RS

Em Porto Alegre, as opções estão concentradas nos bairros Centro Histórico (1), Jardim Leopoldina (2), Mário Quintana (1), Morro Santana (2), Parque Santa Fé (2), Restinga (7), Rubem Berta (3) e Vila Jardim (1).

Na Capital, o imóvel mais caro em oferta é um apartamento na Rua Duque de Caxias (lote 389/0038), com 128,81 metros quadrados de área privativa, avaliado em R$ 546 mil. No primeiro leilão, o lance inicial é de R$ 991.703,57 — valor que pode cair para R$ 327.600,00 em um segundo certame, caso não haja arremate.

Na outra ponta, uma opção mais acessível é um apartamento de 38,72 metros quadrados na Rua Capitão Pedroso (lote 396/0038), no bairro Restinga, com lance inicial de R$ 115 mil.

Ainda na Restinga, há um apartamento com 61,71 metros quadrados de área total e 40,82 metros quadrados de área privativa, com dois quartos, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, com lance inicial de R$ 170 mil (lote 395/0038).

Outra opção é um apartamento com 69,88 metros quadrados de área total e 40,99 metros quadrados de área privativa, também com dois quartos, banheiro, sala e cozinha, cujo lance inicial é de R$ 139.062,54 (lote 397/0038). Eles estão localizados, respectivamente, nas ruas Sete Mil e Oito e Sabino Pereira Nunes.

Os outros municípios gaúchos onde há disponibilidade de imóveis são Bento Gonçalves (3), Canoas (6), Caxias do Sul (3), Cidreira (1), Erechim (2), Esteio (1), Feliz (1), Gravataí (5), Lajeado (1), Novo Hamburgo (7), Pelotas (5), Santa Cruz do Sul (1), São Leopoldo (11), Sapucaia do Sul (1), Sarandi (1), Tramandaí (1) e Viamão (3).

Como funciona o leilão

O processo ocorre em etapas, com diferentes editais:

Agosto : Edital 0038/2025 — cadastro e lances pelo site

: Edital — cadastro e lances pelo Setembro: Continuidade do Edital 0028/2025 (referente a julho), com imóveis não arrematados

Além do cadastro no site da Fidalgo Leilões, é necessário registro prévio no portal da Caixa para emissão do boleto.

Calendário dos próximos leilões

18 de agosto, às 10h — Primeiro leilão (valor de avaliação)

— Primeiro leilão (valor de avaliação) 21 de agosto, às 10h — Segundo leilão (até 40% de desconto)

— Segundo leilão (até 40% de desconto) 2 de setembro, às 10h — Licitação aberta (até 52% de desconto)

Passo a passo para participar

Cadastrar-se no site do leilão

Acesse o site da Fidalgo Leilões

Clique em "Cadastre-se"

Escolha “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”

Preencha dados e envie documentos solicitados

Aceite o termo de adesão

Aguarde aprovação por e-mail

Dica de segurança: verifique se o leiloeiro é credenciado na Junta Comercial e se o endereço do site termina em “.com.br”.

Solicitar habilitação no edital

Para agosto: Edital 0038/2025

Para setembro: Edital 0028/2025

Clique em "Habilite-se para o leilão", leia e aceite o edital

Siga instruções para cadastro no site da Caixa

Dar o lance

No “Auditório Virtual”, selecione o lote desejado

Envie o lance respeitando o valor inicial, o lance atual e o incremento mínimo

Pagar e formalizar

Caso seu lance seja o vencedor, siga as orientações do leiloeiro para pagamento

Recolha o Imposto Municipal de Transmissão (ITBI)

Registre o imóvel no Cartório de Registro de Imóveis

Entregue documentos como RG, CPF, comprovante de residência, declaração de Imposto de Renda (IR) e comprovantes de renda

Leia Mais Entenda como enchente e incerteza na economia contribuíram para alta nas vendas e valorização de imóveis em Porto Alegre

Tipos de leilão de imóvel

Judicial : determinado por decisão judicial, geralmente para quitar dívidas ou resolver disputas legais

: determinado por decisão judicial, geralmente para quitar dívidas ou resolver disputas legais Extrajudicial: realizado por bancos ou empresas após inadimplência, ou por proprietários que desejam vender rapidamente

Que tipos de imóveis vão a leilão?

Retomados por falta de pagamento de financiamento

Com condomínio em atraso

Abandonados por questões financeiras ou legais

Confiscados por dívidas de impostos ou atividades ilegais

De empresas ou particulares para liquidação de bens

Atenção: os imóveis podem estar ocupados, ter pendências jurídicas ou necessitar reformas.