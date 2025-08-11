Economia

Oportunidade
Notícia

Leilão da Caixa oferece 79 imóveis no RS com até 52% de desconto; saiba como participar

Pagamento pode ser feito à vista, com financiamento ou utilizando recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Leonardo Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS