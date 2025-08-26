Economia

Prévia da inflação
IPCA-15 registra queda de 0,14% em agosto, primeira deflação em dois anos

Índice é o menor registrado desde setembro de 2022 e a primeira redução desde julho de 2023. Grupo da Habitação foi o que mais impactou para a deflação

