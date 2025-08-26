IPCA-15 registra queda de 0,14% em agosto, primeira deflação em dois anos

Energia elétrica residencial foi a que mais impactou para a deflação. Duda Fortes / Agencia RBS

Com redução de 0,14% em agosto, o Índice Nacional de Preços ao Consumir Amplo 15 (IPCA-15) registrou sua primeira deflação em dois anos. A última redução da prévia da inflação havia sido em junho de 2023, quando o índice recuou 0,07%.

Esta também é a menor marca registrada pela prévia da inflação desde setembro de 2022, época em que o índice foi de -0,37. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em comparação com julho, quando índice registrou alta de 0,33%, houve redução de 0,47 ponto percentual. O que puxou a deflação em agosto foi a redução de preços na energia elétrica residencial (-4,93%), que integra o Grupo de Habitação – que totalizou uma redução total foi de -1,13%.

Também houve queda no grupo de Alimentos e Bebidas (-0,53%), Transportes (-0,47%) e Comunicação (-0,17%).

