INSS suspende contratos com a Crefisa por coação de pensionistas e outras irregularidades

INSS suspendeu os contratos com a Crefisa após identificar uma série de irregularidades na prestação de serviços. RNL Fotografia / stock.adobe.com

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu os contratos com a Crefisa de forma preventiva após constatar uma série de irregularidades nos serviços a aposentados e pensionistas. Os problemas incluem coação dos beneficiários, impedimento no recebimento dos pagamentos e venda casada.

A informação consta em despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (21). Segundo o g1, a operadora financeira havia vencido o leilão da folha de pagamento do INSS no ano passado, em 25 dos 26 lotes que foram disponibilizados.

A Crefisa não se manifestou sobre o assunto até a última atualização deste texto. O espaço segue aberto a manifestações.

De acordo com nota do instituto, foram identificadas seis irregularidades na prestação de serviços. São elas:

Dificuldade ou impedimento no recebimento do benefício: registros de atrasos, recusas de pagamento e limitações para saque

Coação para a abertura de conta corrente e venda casada de produtos

Falta de estrutura adequada nas agências bancárias: filas extensas, ausência de caixas eletrônicos e inadequação do espaço físico

Portabilidades indevidas e não autorizadas

Falta de um sistema de triagem e emissão de senhas

Falta de informações claras e atendimento inadequado

A suspensão foi determinada pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. No despacho, ele justifica a decisão "para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração".

A medida é válida para a concessão de novos benefícios e não afeta os pensionistas que recebem o pagamento por meio da financeira. Segundo o INSS, a Crefisa é alvo de inúmeras reclamações encaminhadas por Procons, Ministério Público Federal, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e mensagens dos beneficiários nos canais da autarquia.