INSS cancela autorização de oito instituições financeiras para operações de crédito consignado; veja a lista

Medida do INSS é inédita. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Oito instituições financeiras tiveram canceladas suas autorizações para realizar novas operações de crédito consignado com desconto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida foi anunciada nesta terça-feira (5).

Em nota, o instituto informou que identificou o descumprimento de requisitos necessário por parte das instituições para ofertar o serviço "de forma adequada e digna aos segurados".

Veja quais são as instituições que afetadas

CDC Sociedade de Crédito Direto S.A.

HBI Sociedade de Crédito Direto S.A.

Banco Seguro S.A.

Via Certa Financiadora S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento

Casa do Crédito S.A. – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor

Valor Sociedade de Crédito Direto S.A. (Valor Financiamentos)

Banco do Nordeste do Brasil S/A – BNB

Banco Industrial do Brasil S/A

O INSS também esclarece que a medida é válida apenas para novas operações. "Os contratos de crédito já firmados permanecem válidos", destaca a nota.

"Não perturbe"

Esta é a primeira vez que o instituto cancela contratos de cooperação técnica desta natureza. Conforme a informações da GloboNews, o cancelamento está ligado ao fato de as instituições não possuírem o "não perturbe", mecanismo obrigatório e que proíbe ligações com oferta de crédito.

O mecanismo é requisitado pelo INSS para assegurar a segurança dos beneficiários, devido à situação de vulnerabilidade em que muitos vivem.

Contraponto

O que diz a Via Certa Financiadora:

"A Via Certa Financiadora S/A informa que, por decisão mercadológica alinhada ao seu planejamento estratégico, não oferece crédito consignado INSS através de seu convênio próprio há mais de dois anos. A última operação deste tipo foi realizada em 14 de março de 2023.

Depois desta data, diante da descontinuidade da operação, optamos por não renovar os requisitos necessários para a venda do produto, o que, naturalmente, resultou no cancelamento dos Acordos Técnicos para Crédito Consignado (ACTs).

Informamos também que todas as informações sobre os nossos contratos estão disponíveis em balanços financeiros publicados periodicamente. Reforçamos o nosso compromisso com a ética e a transparência que marcam a nossa história de 23 anos e estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais.

Santo Cristo, 5 de agosto de 2025.

Via Certa Financiadora S/A"