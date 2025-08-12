Inflação fica em 0,26% em julho, novamente puxada pela alta na energia elétrica

Alta na conta de luz segue influenciando a inflação, com alta de 0,91% no grupo Habitação. Duda Fortes / Agencia RBS

O Índice Nacional de Preços ao Consumir Amplo (IPCA) ficou em 0,26% em julho. Em junho, a taxa havia fechado em 0,24%. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano, o IPCA acumula alta de 3,26% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,23%. Em julho de 2024, a variação havia sido de 0,38%.

O grupo Habitação foi o que registrou a maior alta, de 0,91%. O resultado mensal foi influenciado principalmente pela energia elétrica residencial, que permanece sob vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 1, com cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100kwh consumidos.

Os jogos de azar, que tiveram reajuste de 11,17% a partir de 9 de julho, impulsionaram a alta do grupo de Despesas Pessoais, o segundo com a maior variação no mês de julho, de 0,76%. A categoria com menor alta foi Educação, que registrou 0,02% de inflação no período.

Ao menos três grupos apresentaram queda de junho para julho. Alimentação e bebidas teve variação de -0,27%, Vestuário registrou -0,54% e Comunicação, -0,09%. No subitem alimentação no domicílio, a queda de 0,69% foi impulsionada pelos preços de batata inglesa (-20,27%), cebola (-13,26%) e arroz (-2,89%).