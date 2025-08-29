Imposto de Renda 2025: quarto lote da restituição começa a ser pago nesta sexta-feira

Quarto lote de restituição do Imposto de Renda pode ser consultado no site da Receita. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Cerca de 1,9 milhão de contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda de 2025 dentro do prazo acertarão as contas com o Leão. Nesta sexta-feira (29), a Receita Federal libera o quarto dos cinco lotes de restituição deste ano, que também contempla devoluções residuais de anos anteriores.

Ao todo, 1.884.035 contribuintes receberão R$ 2,92 bilhões. A maior parte do valor, informou o Fisco, será para contribuintes sem prioridade no reembolso, que declararam perto do fim do prazo.

As restituições estão distribuídas da seguinte forma:

1.454.509 contribuintes sem prioridade

contribuintes sem prioridade 312.915 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix

contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix 72.434 contribuintes de 60 a 79 anos

contribuintes de 60 a 79 anos 22.841 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério 13.515 contribuintes acima de 80 anos

contribuintes acima de 80 anos 7.821 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave

Embora não tenham prioridade por lei, os contribuintes que usaram dois procedimentos em conjunto, pré-preenchida e Pix, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano.

Como consultar o lote de restituição

Liberada em 22 de agosto, a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, no botão "Consultar a Restituição". Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Pagamento

O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones:

4004-0001 (capitais)

(capitais) 0800-729-0001 (demais localidades)

(demais localidades) 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos)