Economia

Fiscalização reforçada

Haddad: Receita Federal vai enquadrar as fintechs como instituição financeira

A medida prevê os mesmos deveres já cumpridos pelos grandes bancos, como o reporte de informações sobre saldos, movimentações e aplicações

Estadão Conteúdo

Giordanna Neves e Cícero Cotrim

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS