Haddad diz ver chance de acordos com EUA envolvendo minerais críticos e terras raras

Esses minerais são considerados essenciais para setores estratégicos, como tecnologia, defesa e transição energética; Estados Unidos demonstrou interesse no segmento

Estadão Conteúdo

Célia Froufe e Francisco Carlos de Assis

