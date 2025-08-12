Haddad diz que plano de contingência a afetados pelo tarifaço dos EUA será apresentado nesta quarta-feira

Haddad disse que medidas têm demandas de setores produtivos. TON MOLINA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que o plano de contingência a afetados pelo tarifaço de Donald Trump será apresentado pelo governo federal nesta quarta-feira (13).

O texto está "100% definido" e contempla as demandas dos setores produtivos afetados pela tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, conforme o ministro.

De acordo com Haddad, as medidas serão via crédito extraordinário, ou seja, ficarão fora do limite de gastos, mas sem ficarem fora da meta fiscal.

A declaração foi dada pelo ministro a jornalistas após ele participar de audiência na Comissão Mista da Medida Provisória 1 303/2025, que contém alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Medidas que devem constar no plano:

Crédito

O governo estuda medidas de crédito para ajudar o capital de giro das empresas. Há também pedidos tanto do agro quanto do setor industrial para encontrar uma solução aos contratos de adiantamento de câmbio (ACC). Essa linha é tomada por exportadores, com juro mais baixo, mediante a receita da exportação como garantia. Quando um importador cancela a compra — e esse é o risco do tarifaço —, os exportadores automaticamente são obrigados a pagar juros mais altos.

Compras governamentais

O plano de socorro deverá envolver compras governamentais, ao menos no curto prazo, o que pode ajudar principalmente o agronegócio. Produtos mais perecíveis, como frutas e pescados, poderiam ser vendidos diretamente para o governo porque há risco de não conseguirem ser redirecionados para outros países.

Impostos

A devolução rápida de créditos tributários é uma das principais demandas do agro e da indústria. Eles alegam que são impostos que foram pagos ao longo da cadeia de exportação, que é desonerada, e por isso têm direito a receber. A medida, portanto, não teria impacto fiscal. Uma outra proposta seria o congelamento do pagamento de impostos por um determinado período, para depois ser pago a prestação.

Tarifaço

A tarifa de 50% impostaa sobre os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos entrou em vigor no dia 6 de agosto. A medida comercial, desde seu anúncio, foi atravessada também por componentes políticos, com o presidente Donald Trump citando uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro na carta de comunicação.