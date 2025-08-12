Economia

Impacto em exportações
Notícia

Haddad diz que plano de contingência a afetados pelo tarifaço dos EUA será apresentado nesta quarta-feira

Segundo o ministro, será necessário abrir crédito extraordinário para obter os recursos que serão usados nas medidas

Zero Hora

Estadão Conteúdo

