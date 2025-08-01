Economia

Haddad diz que Brasil não pretende adotar retaliação contra tarifaço dos EUA, mas promete "ações de proteção"

Ministro da Fazenda garantiu que a prioridade é dialogar e proteger a indústria e o agronegócio, e afirmou que o Brasil possui canais competentes para defender seus interesses

