Haddad diz que Brasil não pretende adotar retaliação contra tarifaço dos EUA, mas promete "ações de proteção"

Haddad falou com jornalistas nesta sexta-feira (1º), no Ministério da Fazenda. TON MOLINA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que o governo não pretende adotar medidas de retaliação contra os Estados Unidos, em resposta ao tarifaço imposto por Donald Trump. Segundo ele, no momento, a prioridade é dialogar (confira a íntegra abaixo).

— Nós nunca usamos esse verbo para caracterizar essas ações que o governo brasileiro vai tomar. São ações de proteção da soberania, proteção da nossa indústria, do nosso agronegócio, da nossa agricultura, são medidas de reação a uma ação de proteção da economia brasileira e da soberania brasileira. Há canais competentes onde o Brasil pode defender os seus interesses — explicou o ministro em uma conversa com jornalistas no Ministério da Fazenda nesta sexta-feira (1º).

Haddad lembrou que, atualmente, o Brasil segue as normas da Organização Mundial do Comércio (OMC), que impedem tarifas discriminatórias contra países específicos.

Na fala, o ministro reforçou que o governo não pretende adotar a Lei de Reciprocidade Econômica sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em abril e publicada no Diário Oficial da União em julho.

O decreto, assinado na última quarta-feira (30), por Donald Trump, elevou para 50% a alíquota sobre produtos brasileiros. O documento ainda trouxe uma lista de 700 exceções.

Na quinta-feira (31), Trump impôs tarifas recíprocas a diversos países, que variam entre 10% e 41%. O brasil segue com a maior taxação. As taxas entram em vigor no dia 7 de agosto.

"Tarifa de 50% é uma coisa injustificável", diz ministro

Na conversa com jornalistas, Haddad voltou a dizer que as tarifas impostas pelo republicano são "deliberadamente políticas" e afirmou que o governo está buscando canais diplomáticos com objetivo de atenuar o efeito dessa decisão sobre a economia brasileira:

— A tarifa de 50% é realmente uma coisa injustificável, fora do padrão de relacionamento dos Estados Unidos com qualquer outro país. Não tem parâmetro que justifique essa decisão. Nós estamos procurando esses canais.

O governo federal trabalha em um plano de proteção a empregos e setores afetados. O programa será divulgado nos próximos dias.

— Do nosso lado, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, estamos encaminhando as primeiras medidas já formatadas. A partir da semana que vem, nós já vamos poder, a julgar pela decisão do presidente, tomar as primeiras medidas de proteção da indústria e da agricultura nacionais — destacou.

Ainda segundo ele, as medidas já são mais ou menos conhecidas.

— O que nós estamos calibrando, junto com os sindicatos de trabalhadores, com os sindicatos patronais, estamos calibrando os números e o volume de recursos necessários para socorrer essas empresas afetadas no primeiro momento — reforçou.



