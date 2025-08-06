Haddad confirma que pacote com medidas de proteção a exportadores fica pronto nesta quarta

Diogo Zacarias / Ministério da Fazenda / Divulgação

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad disse no começo da manhã desta quarta-feira (6), que as medidas de proteção dos setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos "saem hoje aqui da Fazenda". A aplicação de tarifas de 50% a produtos brasileiros pelo governo de Donald Trump entrou em vigor nesta quarta-feira (6).

— (As medidas de proteção dos setores) Saem hoje aqui da Fazenda. Ontem, tivemos uma reunião com o presidente para detalhar o plano. Tem um relatório que vai chegar do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) nos relatando empresa por empresa, o presidente pediu, mas o ato em si não depende desse documento porque é um ato mais genérico. Só na regulamentação e aplicação da lei que vamos ter que fazer uma análise mais setorial, CNPJ a CNPJ — disse Haddad.

Segundo o ministro, a data do anúncio oficial será ainda marcada pelo Palácio do Planalto, que precisa validar a proposta. Conforme Haddad, as ações de contenção serão definidas para cada empresa, buscando proteger, principalmente, as pequenas exportadoras. Entre as entre as medidas que deverão constar no pacote, serão ofertadas linhas de crédito com juros subsidiados.

Reunião com o governo dos EUA na próxima semana

Haddad confirmou para 13 de agosto uma reunião com Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, para negociar o tarifaço. O objetivo, segundo o ministro, é reabrir as negociações e "normalizar" as relações diplomáticas entre os dois países: