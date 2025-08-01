Haddad afirma que vai se reunir com secretário do Tesouro dos EUA na próxima semana

Haddad disse que Lula também estaria disposto a receber o telefonema. Ministério da Fazenda / Divulgação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (1º) que vai conversar com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na próxima semana. Ele também classificou a sinalização de Trump em conversar com Lula como "ótima".

— Eu acho ótimo, né? E a recíproca eu tenho certeza que é verdadeira, também. O presidente Lula estaria disposto a receber um telefonema dele quando ele quisesse também — disse Haddad, conforme o g1.

Sobre a reunião com o titular do Tesouro dos EUA, Haddad disse que ainda não há uma data definida, mas que as equipes das duas pastas estão em contato para alinhar o encontro.

— Então finalmente nós vamos ter uma reunião mais longa e mais focada na decisão, até aqui unilateral dos Estados Unidos, em relação ao Brasil — afirmou o ministro.

Segundo ele, o Brasil não irá sair da mesa de negociação mesmo se a taxa de fato entrar em vigor, o que está previsto para o próximo dia 6 de agosto.

Sinalização de Trump

Nesta sexta-feira (1º), Trump disse a jornalistas, na Casa Branca, que Lula pode falar com ele "quando quiser".

— Ele pode falar comigo quando quiser — disse Trump em resposta à Raquel Raquel Krähenbühl, da TV Globo.

Trump também disse que as tarifas de 50% aplicadas a produtos brasileiros exportados aos EUA foram aplicadas porque "as pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada".

O presidente americano disse ainda que, apesar das divergências, "ama o povo do Brasil". Ele evitou antecipar qualquer medida: