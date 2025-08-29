Economia

Orçamento de 2026
Notícia

Governo federal prevê que salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano

Valor consta no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) que o governo enviou ao Congresso nesta sexta-feira (29)

Zero Hora

