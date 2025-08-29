Governo federal prevê que salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano

Se confirmado, reajuste pode ser R$ 113 a mais que os atuais R$ 1.518. Darssaievisk / stock.adobe.com

O governo federal prevê um salário mínimo de R$ 1.631 no próximo ano, R$ 113 a mais que os atuais R$ 1.518. A mudança compõe a proposta do governo para o Orçamento de 2026. Segundo o g1, os valores constam no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) que o governo enviou ao Congresso nesta sexta-feira (29).

A alta obedece à regra aprovada no fim do ano passado, que limita o crescimento do salário mínimo a 2,5% acima da inflação do ano anterior.

O número pode ser atualizado até dezembro, mas se for confirmado, o reajuste de 7,44% será aplicado a partir de janeiro e o trabalhador recebe o novo valor em fevereiro.

Apesar desta apresentação do PLOA, o valor definitivo será conhecido somente em dezembro deste ano, quando será divulgado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de novembro.

Isso ocorre porque foi instituída por lei e aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma fórmula de valorização real do salário mínimo, ou seja, de aumento do valor acima da inflação.

Superávit

O projeto de orçamento enviado pelo governo nesta sexta tem previsão de superávit de R$ 34,5 bilhões nas contas públicas, enquanto a meta fiscal é de R$ 34,3 bilhões.