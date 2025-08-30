Economia

PLOA

Governo federal envia orçamento de 2026 ao Congresso; veja os principais números

Proposta prevê superávit de R$ 34,5 bilhões, 0,25% do PIB e R$ 40,8 bilhões para emendas parlamentares. Salário mínimo terá aumento de 7,44%, passando para R$ 1.631,00

Estadão Conteúdo

Daniel Weterman

