Com investimento de R$ 214 milhões, governo do Estado lança programa para transformar cultura gaúcha em atrativo turístico

O governo do Estado lançou, nesta quinta-feira (7), o programa "O Sul Tchê Espera", iniciativa para fortalecer o turismo no Rio Grande do Sul. Serão R$ 214 milhões investidos no projeto, sendo R$ 200 milhões em empréstimos com juros subsidiados pelo governo gaúcho.

A linha de crédito poderá ser acessada via Banrisul, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e Badesul por empresas que querem investir em serviços turísticos de grande impacto. O decreto que regulamenta quais tipos de empreendimentos se enquadram no benefício ainda será publicado.

Outros R$ 3,5 milhões ainda serão destinados à parceria com o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) para valorizar os Centros de Tradição Gaúcha (CTG). O objetivo é transformar a cultura tradicionalista gaúcha como um atrativo turístico:

— Muito da nossa cultura gaúcha acabou sendo por muito tempo para nós mesmos, e nós entendemos que ela se torna um elemento a desenvolver a atratividade turística. O mês Farroupilha, por exemplo, é um mês que sempre foi de grandes festividades, muito de gaúchos para gaúchos, e a gente quer começar a transformar isso num momento como outros Estados no Brasil fazem, (tornar) suas grandes festas populares um momento de visitação — avaliou o governador Eduardo Leite.

Entre as ações está a criação do Mapa de Experiências Farroupilhas, além da conexão com agências de viagem, redes hoteleiras e operadores do setor.

— Todos podem estar inseridos nas programações das agências de viagem e dos operadores do turismo como uma experiência única, desde os acampamentos até as experiências que passam por dentro dos CTG, das cavalgadas, dos desfiles que são celebrados no 20 de setembro. Ele compra a experiência e se apaixona pela nossa cultura e sai daqui mais um gaúcho pelo mundo — explicou o secretário de Turismo do RS, Ronaldo Santini.