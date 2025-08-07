Economia

"O Sul Tchê Espera"
Notícia

Com investimento de R$ 214 milhões, governo do Estado lança programa para transformar cultura gaúcha em atrativo turístico

O decreto que regulamenta quais tipos de empreendimentos se enquadram no benefício ainda será publicado

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

