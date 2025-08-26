Governo do RS lança campanha com prêmios em dinheiro para impulsionar comércio em setembro

Campanha foi lançada em evento no CTG Estância da Azenha, em Porto Alegre. Raí Quadros / Agência RBS

Em cerimônia no CTG Estância da Azenha, em Porto Alegre, o governo do Rio Grande do Sul lançou nesta segunda-feira (25) a campanha Ganha-Ganha Farroupilha, em parceria com entidades que representam setores da economia gaúcha. A intenção é impulsionar o comércio durante o mês em que se celebra a Revolução Farroupilha.

Essa será a primeira edição do Ganha-Ganha Farroupilha. Entre os dias 6 e 21 de setembro, os lojistas que aderirem à campanha deverão ter ofertas e ações promocionais com a temática farroupilha.

Durante a campanha, haverá sorteios em dinheiro por meio do programa Nota Fiscal Gaúcha. Para concorrer, o consumidor precisa informar o CPF para a nota fiscal.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, serão distribuídos R$ 450 mil em prêmios da seguinte forma:

De 6 a 21 de setembro

R$ 25 mil por dia, sendo:

Cinco prêmios de R$ 1 mil

10 prêmios de R$ 500

300 prêmios de R$ 50

No dia 25 de setembro

R$ 50 mil divididos em cinco prêmios de R$ 10 mil

As empresas que desejam participar podem se inscrever no site da campanha. Os lojistas inscritos poderão baixar um material de divulgação para colocar nas lojas e mostrar que fazem parte da ação.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com as secretarias da Cultura (Sedac), de Turismo (Setur) e de Comunicação (Secom). A ação tem um comitê gestor, que é formado pelo governo do Estado e entidades representativas do comércio e varejo: