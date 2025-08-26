Economia

Ganha-Ganha Farroupilha
Notícia

Governo do RS lança campanha com prêmios em dinheiro para impulsionar comércio em setembro

Ação é realizada em parceria com entidades que representam empresas do varejo

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS