Cenário preocupante
Indústria gaúcha foi a "mais prejudicada do país" pelo tarifaço, segundo Fiergs

Segundo a entidade, somente 15% da produção do RS ficou de fora da taxa imposta por Donald Trump contra uma média nacional de 45%. Cobrança para produtos exportados para os Estados Unidos está prevista para iniciar na próxima quarta-feira

Bruna Oliveira

