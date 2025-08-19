Economia

Com homenagens
Notícia

Expoagas 2025 tem abertura oficial em jantar realizado nesta segunda-feira

Feira do setor supermercadista ocorre entre a terça-feira (19) e a quinta-feira (21) desta semana, no centro de eventos da Fiergs. Expectativa é que o número de visitantes chegue a 65 mil durante os três dias de evento

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS