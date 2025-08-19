Expoagas 2025 tem abertura oficial em jantar realizado nesta segunda-feira

Antônio Cesa Longo (esq.) e Lindonor Peruzzo Jr. (dir.) entregam homenagem a Nelson Sirotsky. Renan Mattos / Agencia RBS

Consolidada como o maior evento do setor supermercadista no cone sul, a Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas) de 2025 teve sua abertura oficial em um jantar realizado na noite desta segunda-feira (18), em Porto Alegre. Esta será a 42ª edição da Expoagas, feira de exposição e negócios que ocorre entre a terça-feira (19) e a quinta-feira (21) desta semana no centro de eventos da Fiergs, também na Capital.

A expectativa dos organizadores é de que sejam movimentados R$ 768 milhões em negócios durante a Expoagas deste ano. O valor representaria avanço de 9% ante a edição de 2024.

Para a edição deste ano, há 572 expositores confirmados, sendo que ao todo foram 496 no ano passado. A Agas também estima receber cerca de 65 mil visitantes ao longo dos três dias de feira.

— Cuidamos de todos os detalhes para que este seja o maior e mais qualificado evento da nossa história — ressaltou em seu discurso Antônio Cesa Longo, presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), que encerra seu mandato à frente da associação após a Expoagas deste ano.

No jantar, estiveram presentes autoridades governamentais, parlamentares, empresários do setor supermercadista, do Rio Grande do Sul e de diversos outros Estados, e também outras personalidades da sociedade gaúcha. Gustavo Paim, secretário adjunto da Casa Civil do governo estadual, destacou a importância do segmento supermercadista para o Rio Grande do Sul.

— Este setor é um dos pilares da economia gaúcha, sendo fundamental para o desenvolvimento do Estado como um todo. Viemos aqui participar deste jantar de abertura, e amanhã também estaremos no primeiro dia da feira, que deve gerar milhões em negócios — reforçou Paim.

Também durante o evento desta noite, a Agas promoveu a doação de R$ 200 mil ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. O valor é referente ao saldo restante do projeto Ajuda Sul, criado pela entidade para auxiliar na retomada do Estado após a enchente de 2024.

Homenagens são destaque na cerimônia

Um dos momentos marcantes do evento desta noite foi a entrega da primeira Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho - 100 Anos, concedida ao presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. A homenagem foi entregue por Nelson Sirotsky, publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, que havia subido ao palco para receber o prêmio de Supermercadista Honorário. Antes de receber sua distinção, Sirotsky surpreendeu o público e o próprio Longo, anunciando a entrega da medalha.

— Mandamos fazer essa medalha para homenagear pessoas como o Longo, que com seu trabalho e dedicação incansáveis, deram contribuição fundamental para a construção e desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país — afirmou Sirotsky durante a entrega da honraria.

Nelson Sirotsky em seu discurso após homenagem. Renan Mattos / Agencia RBS

A Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho - 100 Anos foi criada neste ano para celebrar o centenário do nascimento de Maurício Sirotsky Sobrinho, fundador da RBS, e será concedida a entidades e personalidades gaúchas que têm relevante contribuição para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Antônio Cesa Longo, primeiro a receber a homenagem, encerra neste mês um mandato de 22 anos à frente da Agas.

— É uma emoção muito grande, é um grupo que a gente aprendeu a admirar e que tem muita relação com o nosso setor. A RBS tem a responsabilidade de levar informação, nós o alimento saudável, e estamos presentes em todos os municípios do Rio Grande do Sul, assim como a RBS. O Mauricio Sirotsky foi um grande visionário, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu ainda era criança, sempre o admirando, querendo seguir modelos, e a família Sirotsky sempre foi um grande modelo pra todo Rio Grande — destacou Antônio Cesa Longo após a homenagem.

Leia Mais Grupo RBS anuncia ações para registrar o centenário de Maurício Sirotsky Sobrinho

Na sequência, Nelson Sirotsky recebeu o prêmio Supermercadista Honorário. Essa, que é a mais alta distinção concedida pela Agas, reconhece o trabalho de personalidades que colaboram para o desenvolvimento do varejo e da economia do Rio Grande do Sul. O troféu foi entregue por Antônio Cesa Longo e também por Lindonor Peruzzo Jr., que assume a presidência da Agas a partir de setembro.

— Recebo essa homenagem com muita humildade e com muita responsabilidade, pensando no futuro, pois iremos continuar fortalecendo essa parceria tão importante com o setor do varejo e supermercadista. Estou extremamente feliz e extremamente orgulhoso, junto com meus companheiros de RBS e do setor de comunicação do Rio Grande do Sul — afirmou Nelson Sirotsky logo após receber a honraria.

Serviço da 42ª Expoagas