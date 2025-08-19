Economia

Incertezas no ar

Dólar fecha em alta e ações de bancos têm maior queda desde abril com tensão Brasil-EUA após decisão de Dino

Indefinições provocadas pela decisão da segunda-feira do ministro do STF sobre a aplicação de leis estrangeiras traz o receio de prejuízos às instituições financeiras

Estadão Conteúdo

Antonio Perez*

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS