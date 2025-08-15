Desemprego cai em 18 Estados brasileiros no 2º semestre, aponta IBGE

Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso registraram as menores taxas. CESARVR / stock.adobe.com

Dos 27 Estados brasileiros, 18 apresentaram queda na taxa de desemprego no segundo semestre de 2025. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral, divulgada nesta sexta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nos outros nove Estados, a taxa ficou estável.

No geral, conforme divulgado em 31 de julho, a taxa de desocupação no país foi de 5,8% no trimestre encerrado em junho, o menor índice para o período desde o início da série histórica iniciada em 2012.

Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso registraram as menores taxas, 2,2%, 2,3% e 2,8%, respectivamente. Já as maiores ficaram com Pernambuco, com 10,4%, Bahia, com 9,1% e o Distrito Federal, com 8,7%.

Taxa de informalidade

O Maranhão lidera o índice de informalidade, com 56,2%, seguido do Pará, com 55,9% e Bahia, com 52,3%.

Santa Catarina, ao contrário, registrou a menor taxa, com 24,7%.

No geral, a taxa de informalidade ficou em 37,8%.