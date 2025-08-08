Economia

Efeito colateral
Notícia

Demissões, férias e margem de lucro zerada: empresas gaúchas se preparam para reagir ao tarifaço dos EUA

Representantes dos setores calçadista, madeireiro, eletrônico e de pescado, ouvidos por Zero Hora,  planejam medidas visando a mitigação de perdas provocadas por taxação de 50% sobre produtos importados do Brasil, imposta por Donald Trump

Paulo Rocha

