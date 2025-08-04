Economia

Gerou críticas
Notícia

COP30: diária em hotel 3 estrelas em Belém supera suíte no Copacabana Palace; veja preços

Durante conferência do clima, hospedagem chega a custar mais de R$ 1,5 milhão; delegações ameaçam boicote, enquanto governo promete alternativas

Zero Hora

