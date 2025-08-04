COP30: diária em hotel 3 estrelas em Belém supera suíte no Copacabana Palace; veja preços

Sede da COP30, que ocorrerá em novembro, o Parque da Cidade tem sido ponto de recreação da população de Belém (PA). Governo do Pará / Divulgação

A quatro meses da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), Belém, no Pará, vive uma crise no setor de hospedagem. O motivo: o preço das diárias. Hotéis de caráter simples e casas de temporada na capital paraense estão anunciando valores superiores aos das suítes mais luxuosas do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Segundo levantamento de Zero Hora, feito nesta segunda-feira (4) no Booking.com, para o período da COP30 (10 a 21 de novembro), há anúncios que superam a marca de R$ 500 mil para 11 diárias de um imóvel simples, o equivalente a mais de R$ 25 mil por noite para duas pessoas.

Em um dos casos mais extremos, um apartamento de um quarto em Batista Campos, a 2,8 quilômetros do centro, aparece com diária de R$ 1.514.700. Um imóvel de oito quartos chega a R$ 1.089.000 pelo mesmo período, e até imóveis menores, como uma casa de um quarto a 900 metros do centro, estão anunciados por R$ 935 mil.

Em comparação, a suíte com varanda e vista para o mar do Copacabana Palace, referência de luxo no país, sai por R$ 70 mil para o mesmo período e número de diárias.

Locações ultrapassam R$ 1 milhão no Booking. Booking / Reprodução

Busca por alternativas e especulação

O fenômeno não se restringe a imóveis de luxo. Mesmo hotéis de padrão intermediário estão cobrando valores altos. Um hotel três estrelas, com nota inferior a 7, tem diárias de R$ 34 mil para onze noites em novembro, salto de 1.274% em relação ao mês anterior, quando o valor para o mesmo quarto cai para R$ 2.475.

Já um flat de um quarto, próximo ao centro, cobra R$ 18,7 mil por 11 noites para dois adultos. Casas maiores, cerca de 700 metros do centro, ultrapassam R$ 460 mil no período da conferência.

Segundo o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, há relatos de diárias 15 vezes acima do valor normalmente praticado na capital paraense.

Em nota, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará (ABIH-PA) rebateu as críticas e afirmou que está atendendo às demandas do evento, inclusive oferecendo 500 apartamentos a preços subsidiados para delegações de países de menor poder aquisitivo.

"É importante registrar que o embaixador se encontra mal-informado sobre o esforço do setor hoteleiro para atender às demandas apresentadas. No início de junho deste ano, a hotelaria de Belém foi oficialmente solicitada a disponibilizar 500 apartamentos destinados a delegações de países economicamente menos favorecidos, cujos custos são subsidiados pela ONU", disse a entidade, em nota.

Delegações pressionam e ameaçam desistência

Os preços "exorbitantes" motivaram delegações de países em desenvolvimento a solicitar a transferência da conferência para outra cidade. Algumas ameaçam reduzir o número de representantes ou não comparecer ao evento, caso a especulação não seja contida.

Apesar da pressão internacional, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, garantiu a manutenção da COP30 em Belém.

Segundo ele, o governo federal e estadual têm adotado medidas para ampliar a oferta de hospedagem, incluindo a construção de novos hotéis, fretamento de navios para hospedagem flutuante e adaptação de escolas em formato hostel.

— Eu acredito que essa questão das hotelarias, seja através do governo do Estado, seja do governo federal, nós vamos encontrar uma solução relacionada a isso — afirmou Barbalho Filho.

Governo promete mais leitos e preços justos

O governo do Pará destaca que, além da rede tradicional, estão sendo construídos hotéis como o Vila COP, que deve oferecer 405 leitos a delegações e líderes, e que navios já foram contratados para funcionar como hotéis flutuantes.

Escolas estaduais também estão sendo preparadas para operar em padrão hostel durante a conferência. Há ainda incentivo ao aluguel por temporada, com estímulo à negociação direta entre proprietários e participantes.

O Ministério do Turismo realiza vistorias na infraestrutura hoteleira de Belém. O ministro Celso Sabino afirmou que milhares de leitos estarão prontos em agosto, com diárias entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, e que não haverá "argumento para divisão ou transferência" do evento.

— Estamos com milhares de leitos que ficarão prontos em agosto. Alguns ainda nem começaram a ser disponibilizados. O governo está atuando fortemente para não haver nenhum argumento, inclusive esse de que não há leitos e de que os preços são exorbitantes. Visitei hotéis que estão sendo entregues com diárias de R$ 2.000 ou R$ 3.000 — disse.

— A gente vê, às vezes, algumas pessoas, não sei se por ignorância ou má intenção, pinçando casos específicos de preços absurdos, mas não mostram os outros preços, que são regulares. Isso acontece em todos os países do mundo, em todas as cidades do mundo. O Brasil é um país que vive uma economia livre. O governo não tem como interferir diretamente na economia. O que a gente pode fazer é o que nós estamos fazendo e está funcionando — complementou em entrevista à Agência Brasil.

Preços variam segundo a distância

A pesquisa de Zero Hora encontrou também opções com preços mais baixos, embora distantes do centro da cidade. O "Marmitão da Nega", a 21 quilômetros do centro, oferece quarto triplo por R$ 968 para o período inteiro.

Casas e pousadas simples em bairros afastados e na Ilha de Cotijuba estão com valores entre R$ 1,2 mil e R$ 3 mil pelas 11 noites. Pousadas como a Laico, a 22 quilômetros do centro, cobram R$ 1.590 pelo mesmo período.

Vale ressaltar que a maioria dos anúncios acima de R$ 100 mil vem de pessoas físicas em plataformas como o Booking, que aproveitam a alta demanda para elevar os preços, fenômeno também percebido em grandes eventos esportivos e musicais no país.

O governo ressalta que a negociação é regida por contratos privados e que não pode intervir diretamente no mercado. No entanto, afirma manter diálogo com proprietários, imobiliárias e hotéis para evitar excessos.

Veja reações de usuários nas redes sociais

O assunto virou tema de debate nas redes sociais. Muitos usuários repercutiram os preços exorbitantes das locações para a COP 30. Veja, abaixo, algumas reações: