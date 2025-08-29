Economia

Pressão no bolso
Notícia

Conta de luz ficará mais barata ou mais cara em setembro?

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anuncia bandeira tarifária para o mês nesta sexta-feira. Sistema sinaliza custo real da energia elétrica gerada no país

Bruna Oliveira

