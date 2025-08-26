Como a crise política com os EUA impacta o Banco do Brasil: entenda a polêmica 

Banco do Brasil denunciou a circulação de informações falsas classificadas como de “extrema gravidade”. Marcelo Camargo / Agencia Brasil/Divulgação

A Advocacia-Geral da União (AGU) encaminhou à Polícia Federal, na terça-feira (25), notícia-crime pedindo a instauração de inquérito para apurar a disseminação do que chama de fake news contra o Sistema Financeiro Nacional.

Segundo o órgão, publicações em redes sociais têm “potencial de fomentar uma verdadeira corrida bancária para retirada de valores dos bancos” e gerar prejuízos à economia do país.

O caso ganhou força após o Banco do Brasil (BB) denunciar, na última sexta-feira (22), a circulação de informações classificadas como de “extrema gravidade”. Essas mensagens associavam o banco estatal às sanções impostas pelos Estados Unidos com base na chamada Lei Magnitsky.

De acordo com a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD), desde 19 de agosto perfis em redes sociais passaram a vincular o Banco do Brasil às medidas do Departamento do Tesouro americano, sugerindo que a instituição estaria prestes a perder relações internacionais e, consequentemente, poderia quebrar.

As mensagens levaram a AGU a alertar para uma ação articulada de disparos em massa, com a intenção de gerar caos no sistema financeiro e pressionar o Judiciário.

Repercussão imediata no mercado

O clima de incerteza coincidiu com a decisão do ministro Flávio Dino, em 18 de agosto, de declarar que sanções estrangeiras unilaterais — como a Lei Magnitsky — não têm validade no Brasil.

A fala foi interpretada por parte do mercado como um risco de conflito com os Estados Unidos e levou as ações do Banco do Brasil a caírem 6,03% em um único dia. Na sequência, houve recuperação parcial, indicando que o impacto inicial refletiu mais a volatilidade do noticiário do que mudanças estruturais na instituição.

— Notícias mexem com a percepção do investidor. Isso gera oscilações, mas não muda os fundamentos de longo prazo — avalia o economista Guilherme Jung, professor da Universidade de Passo Fundo e economista-chefe da Alta Vista Investimentos.

Risco de corrida bancária é improvável

Uma das principais preocupações apontadas pela AGU foi a possibilidade de que correntistas corressem aos bancos para retirar dinheiro. Esse movimento, conhecido como corrida bancária, pode colocar em xeque até mesmo as instituições mais sólidas, como o BB.

No entanto, no caso brasileiro, especialistas consideram o risco muito baixo.

— Já passamos por crises pesadas, como em 2008, Lava-Jato e a pandemia, e nada disso ocorreu. Nosso sistema é concentrado em poucos e grandes bancos, muito mais difícil de quebrar. Além disso, temos mecanismos como o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que dão segurança adicional — explica Jung.

Ele reforça que o sistema bancário nacional possui camadas de proteção suficientes para evitar o colapso. O mestre em finanças pela Universidade de Sorbonne, Hulisses Dias, reforça esse argumento, acrescentando:

— O sistema financeiro brasileiro é um dos mais sólidos do mundo. Conta com um modelo de liquidação centralizada, elevada regulação prudencial, mecanismos de compulsórios robustos e um histórico de rápida intervenção do Banco Central em situações de estresse. Esses fatores reduzem substancialmente a probabilidade de uma corrida bancária se consolidar.

Subsidiária nos EUA e riscos externos

No plano internacional, a discussão envolve o alcance da Lei Magnitsky e a possibilidade de sanções americanas atingirem instituições brasileiras. A dúvida central é se o Banco do Brasil poderia sofrer restrições em suas operações internacionais.

Segundo Dias, o risco maior estaria restrito à filial nos Estados Unidos.

— O risco se restringiria às operações da subsidiária nos EUA. Isso não se estenderia automaticamente à matriz no Brasil, que é regida pela legislação nacional e supervisionada pelo Banco Central. O risco maior é indireto: interrupções em transações em dólar e repercussões reputacionais — afirma.

Contudo, os especialistas avaliam que a probabilidade de restrições ao dólar é pequena e iria em direção oposta aos interesses americanos.

— Entendemos que isso traria um choque severo, mas não acredito que vá acontecer. Caso ocorresse, os Estados Unidos perderiam um grande parceiro comercial e ainda fortaleceriam o processo de "desdolarização" já fomentado pela China, justamente o que os EUA menos desejam. Precisamos adotar uma ótica mais racional — completa Jung.

Confiança do sistema

Mais do que um risco jurídico concreto, os ataques em redes sociais podem abalar a percepção de confiança, como ficou evidenciado na nova queda de 2% que as ações do Banco do Brasil sofreram na segunda-feira (25).

Contudo, os especialistas amenizam a situação e reforçam que, a longo prazo, há robustez econômica para mitigar os impactos.

— Fake news podem até gerar ruídos momentâneos, mas o sistema brasileiro tem solidez regulatória que funciona como amortecedor. A confiança está ancorada em décadas de estabilidade e supervisão rigorosa — avalia Dias.

Jung segue a mesma linha e reforça que, apesar da turbulência no noticiário, a estrutura do sistema financeiro brasileiro não deve ser afetada.

— Precisamos olhar para o racional. O ruído de curto prazo pode afetar preços de ações e gerar ansiedade, mas não ameaça a estrutura do sistema financeiro — afirma.

Papel central do Banco do Brasil

Apesar do ruído político e jurídico, o peso do Banco do Brasil na economia segue como um dos principais fatores de resiliência. O banco tem mais de dois séculos de história e ocupa funções estratégicas que vão além do setor privado.

Atualmente, o BB é responsável pela folha de pagamento do funcionalismo público federal, responde por cerca de 60% do crédito agrícola e é líder em operações de comércio exterior e financiamento do Plano Safra. Também figura entre os maiores bancos da América Latina em ativos.

— O Banco do Brasil é uma peça chave no sistema financeiro nacional. Foi assumindo funções além de um banco comercial e hoje é um dos pilares do crédito agrícola, além de ser responsável pela folha de pagamento do funcionalismo federal. É um player muito relevante e com papel de Estado — conclui Jung.

Banco do Brasil em números

Ativos totais (dezembro de 2024): R$ 2,43 trilhões — o segundo maior banco do país em volume de ativos

R$ 2,43 trilhões — o segundo maior banco do país em volume de ativos Lucro líquido ajustado (2024): R$ 35,44 bilhões

R$ 35,44 bilhões Carteira de crédito agrícola: R$ 404,9 bilhões no final do 2º trimestre de 2025

R$ 404,9 bilhões no final do 2º trimestre de 2025 Plano Safra 2025/26: alocação prevista de R$ 230 bilhões em crédito rural, mantendo a liderança no financiamento agrícola

alocação prevista de R$ 230 bilhões em crédito rural, mantendo a liderança no financiamento agrícola Empregados (dezembro de 2024): aproximadamente 86.574 funcionários

aproximadamente 86.574 funcionários Base de clientes (final de 2024): cerca de 85,8 milhões de clientes