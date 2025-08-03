Com queda nas vendas aos EUA, exportações para o México e a China disparam

As exportações de carne bovina brasileira têm crescido. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Em meio à queda nas exportações de carne bovina para os Estados Unidos, o México tem se destacado como novo destino para o produto brasileiro. O volume de compras mexicanas aumentou 420% de janeiro a junho deste ano, passando de 3,1 mil para 16,1 mil toneladas.

De forma geral, as exportações de carne bovina brasileira têm crescido. Em junho, somaram 241 mil toneladas, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O valor das vendas no mês chegou a US$ 1,3 bilhão.

Dados preliminares de julho indicam que a exportação de carne bovina brasileira cresceu 56,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foi um dos produtos com maior crescimento no período e ajudou a puxar o aumento geral de 3% nas exportações do país.

A carne bovina foi uma das poucas exceções na lista de produtos brasileiros isentos da tarifa extra de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 30 de julho. Produtores alegam que o tarifaço inviabiliza a venda ao mercado norte-americano. Desde o anúncio da medida, 30 mil toneladas que seriam enviadas aos EUA ficaram retidas, conforme a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).

México e China ampliam compras

As vendas de carne brasileira para o México saltaram de US$ 15,5 milhões em janeiro para US$ 89,3 milhões em junho. A China, principal destino da carne brasileira e responsável por quase metade das exportações, também aumentou as compras: foram 134,4 mil toneladas em junho, equivalentes a US$ 739,9 milhões — crescimento de 64% em relação a janeiro.