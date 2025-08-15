Economia

Vale do Sinos
Notícia

Com liberação para construir novo shopping, Zaffari avança em obra de bairro-cidade de R$ 6 bilhões

Boulevard Germânia terá 1,2 mil lotes de terrenos nas margens da BR-116, em um dos acessos a Novo Hamburgo

Guilherme Gonçalves

