Com liberação para construir novo shopping, Zaffari avança em obra de bairro-cidade de R$ 6 bilhões

Zaffari está finalizando etapa de terraplanagem e nivelamento do terreno. Camila Hermes / Agencia RBS

Após décadas de discussões e negociações, o bairro-cidade do Grupo Zaffari em Novo Hamburgo começa a tomar forma. Quem entra na cidade pela BR-116 vê máquinas trabalhando em grande parte da área de 285 hectares, comprada pela empresa em 1990. O investimento previsto na obra de todo o complexo é de R$ 6 bilhões.

O Boulevard Germânia, como será chamado o empreendimento, passa agora pela fase de terraplanagem — quando o solo é preparado para as obras de infraestrutura, que virão na sequência. Esta etapa dos trabalhos compreende uma área de 72 hectares, dividida em 402 lotes, e está localizada na parte nordeste do terreno, ao lado da BR-116 e do Lar São Vicente de Paula, no bairro Primavera.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Novo Hamburgo, Anderson Bertotti, foi liberada a licença para construção de um shopping no complexo. Este empreendimento entraria em uma outra etapa da obra. Na Avenida Nações Unidas, em outra parte da cidade, o Zaffari tem o Bourbon Shopping Novo Hamburgo, inaugurado em 2001.

— Eles (Zaffari) estão finalizando as instalações iniciais. A próxima etapa serão as obras viárias e a instalação das redes de água e esgoto. Nos informaram que já começam a vender os lotes ainda este ano — diz Bertotti.

Questionada, a empresa não informa o valor dos lotes, mas diz que entregará pronta no ano que vem a primeira etapa do complexo:

"Pela dimensão da área, são obras que se desenvolverão durante todo o ano de 2025 e parte de 2026, podendo algumas frentes terem seus prazos dilatados", diz o Zaffari em nota.

Próximas fases

Além de lotes para residências e toda a infraestrutura para os futuros moradores, o Boulevard Germânia terá hipermercado, escola e até universidade, diz a prefeitura de Novo Hamburgo. O projeto conta também com a instalação de um parque de 230 mil metros quadrados de área verde.

As obras de acesso junto à Estrada Presidente Lucena já estão em fase final. Além disso, o Zaffari diz que está ajustando os projetos originais do loteamento para "melhorar a eficiência das conexões viárias junto à BR-116".

Ao longo dos trabalhos, serão gerados mais de 4 mil empregos. A obra está sendo executada pela empresa Construsinos desde julho do ano passado. O avanço acelerado da primeira etapa tem impressionado quem convive no entorno.

— Me apavoro com a rapidez com que esta obra está andando. Mas também, finalmente! Desde que eu era criança, já se falava desse condomínio — lembra a operadora de caixa Lisielle Castro, 28 anos, que trabalha em um posto de combustíveis ao lado do complexo.

Quando estiver todo pronto, o Boulevard Germânia terá 1,2 mil lotes voltados para residências. A projeção é de que entre 25 a 35 mil pessoas morem no bairro-cidade.

Idas e vindas

Em 1980, a área às margens da BR-116 já atraía construtoras. Naquele ano, começou a tramitar na prefeitura e na Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) o projeto do "Parque Residencial Panorâmico", em terreno pertencente ao Montepio da Família Militar (MFM).

Aprovado pela Metroplan em 1981, previa 4,7 mil lotes residenciais, comerciais e industriais. Nos anos seguintes, o MFM faliu, e o projeto não saiu do papel. A prefeitura ainda discutiu construir moradias populares em parte do terreno, mas a ideia também não avançou.

Em 1988, a empresa Samas S.A., junto com a construtora Mendes Júnior, adquiriu a área e anunciou o "maior projeto imobiliário do Rio Grande do Sul". O plano previa dividir os 285 hectares em 40% para uso industrial, 10% para condomínio fechado, 30% para moradias de médio padrão e 20% para habitação popular.

No ano seguinte, porém, um novo leilão foi realizado, já que a liquidação do MFM não havia sido homologada pela Justiça. Em fevereiro de 1990, a Bourbon Administração, Comércio e Empreendimentos Ltda., ligada ao Grupo Zaffari, arrematou o terreno e assumiu a implantação do Parque Residencial Panorâmico.

Por anos, símbolo da rede de supermercados serviu para avisar a quem pertence o terreno. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Ainda em 1990, o Grupo Zaffari apresentou um novo projeto para 83 hectares: um hipermercado com shopping center, hotel, conjunto empresarial, centro de convenções e espaço cultural. As dificuldades políticas e econômicas da época adiaram novamente a obra. Em 1995, o grupo voltou a solicitar licenças para um novo plano, cuja primeira fase foi aprovada, mas nunca iniciada.