Com estimativa de movimentar R$ 768 milhões em negócios, 42ª Expoagas é lançada em Porto Alegre

Presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, apresentou detalhes do evento. Larry Silva / Agas/Diulgação

Com foco em expansão, troca de ideias, aprendizado e integração, a 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados — Expoagas 2025 — foi lançada oficialmente, nesta segunda-feira (4), em encontro no Hotel Deville. O evento ocorrerá de 19 a 21 de agosto, no Centro de Eventos Fiergs, na zona norte de Porto Alegre.

Esta será a maior edição da feira, realizada pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), com duas novas áreas de exposição no complexo, que abrigarão pequenas e médias empresas, com destaque para negócios do Rio Grande do Sul.

Os organizadores projetam movimentar R$ 768 milhões em negócios durante a 42ª Expoagas, avanço de 9% ante a edição de 2024. A estimativa é receber 65 mil visitantes ao longo dos três dias de exposição, 2 mil a mais do que o registrado no ano passado.

Lembrando que a edição passada ficou marcada pela superação em meio à retomada pós-inundação, o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, destacou a transformação pela qual a Expoagas passa, com expansão e ainda mais espaços para trocas entre todos os integrantes da cadeia supermercadista. Além disso, Longo citou o protagonismo das empresas gaúchas no evento e a importância dos supermercados no dia a dia da população:

— O nosso tema "Tá na vida, tá no super, tá na Expoagas" demonstra a importância do setor, de um prato, de uma mesa, de uma bebida. (...) É um setor muito responsável pela segurança alimentar do consumidor e é isso que nós queremos valorizar também.

Ao todo, com os novos espaços deste ano, são pelo menos 572 expositores confirmados — no ano passado, foram 496. A primeira nova área contará com 30 estandes em uma estrutura de lona construída no estacionamento do centro de eventos. Já o segundo local, batizado de "Espaço Summit" e com mais 40 expositores, será dedicado a empresas do ramo de "inovação e soluções disruptivas para supermercados", segundo a Agas.

A entidade reforça que fez o pedido para essa expansão à Fiergs no ano passado, mas a enchente acabou impossibilitando esse avanço. Para este ano, a Agas confia na ampliação.

Buscando engajar ainda mais os visitantes e alavancar negócios na feira, a edição 2025 da Expoagas também contará com sorteios de itens como notebooks e uma van. Interessados receberão cupons para participar ao atingir determinado valor em compras.

Edição de 2025 busca superar em 9% volume de negócios da feira do ano passado. Renan Mattos / Agencia RBS

Jantar de abertura e homenagem

Um dia antes do evento, a Agas realizará o jantar de abertura da Expoagas, cerimônia conhecida por centralizar pleitos e reivindicações do setor. O encontro será na Casa NTX. Possibilidade de comercialização de medicamentos isentos de prescrição médica em supermercados e redução de impostos em itens de consumo básico estão no centro dessas conversas.

O jantar também contará com a entrega do prêmio Supermercadista Honorário a Nelson Sirotsky, presidente do Conselho de Gestão e publisher do Grupo RBS. Essa é a mais alta distinção da Agas, que reconhece o trabalho de personalidades que colaboram para o desenvolvimento do varejo e da economia do Estado. Usando como exemplo a liderança inspiradora de Nelson e do Grupo RBS, Longo aproveitou o momento para destacar a importância do jornalismo para o desenvolvimento:

— Para mostrar o respeito que a gente tem por todos vocês, o prêmio Supermercadista Honorário deste ano será entregue ao Nelson Pacheco Sirotsky, da RBS, justamente pela liderança desse veículo e da importância de todos os jornalistas.

Ainda no jantar de abertura, a Agas vai promover a doação de R$ 197 mil ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Esse valor é o saldo restante do projeto Ajuda Sul, criado pela entidade para auxiliar na retomada do Estado após a inundação.

Serviço

42ª Expoagas

Onde: Centro de Eventos da Fiergs (Avenida Assis Brasil, 8787)

Centro de Eventos da Fiergs (Avenida Assis Brasil, 8787) Quando: de 19 a 21 de agosto

de 19 a 21 de agosto Inscrições: abertas no site www.agas.com.br