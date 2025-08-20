Com Estaleiro Rio Grande na disputa, Transpetro adia licitação para oito navios gaseiros

Edital prevê a construção de oito navios gaseiros Charles Guerra / Especial

A Transpetro, subsidiária de Transporte e Logística da Petrobras, adiou para o dia 22 de setembro a abertura das propostas da licitação pública internacional para a construção de oito navios gaseiros, inicialmente prevista para agosto.

Leia Mais Retomada do Polo Naval: Petrobras homologa contrato de construção dos navios da classe Handy no Estaleiro Rio Grande

A informação foi confirmada na última terça-feira (19) pelo presidente da companhia, Sérgio Bacci, durante evento do setor naval, realizado no Rio de Janeiro.

O Estaleiro Rio Grande, administrado pela empresa rio-grandina Ecovix, está entre os interessados na concorrência, com expectativa de gerar mais empregos diretos na Região Sul do Estado com este novo edital. A iniciativa integra o Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras, lançado em julho de 2024.

Leia Mais Jovem e cachorro morrem atropelados em Rio Grande; Motorista fugiu do local

Com esse projeto, a Transpetro visa triplicar sua capacidade de transporte de gás liquefeito de petróleo (GLP) e ampliar sua atuação para o transporte de amônia.

Conforme dito por Bacci, o adiamento da data é devido a proposta de manter a abertura dos envelopes em conjunto com um novo contrato que prevê a licitação de quatro navios petroleiros MR1, de porte médio, e a inclusão de mais nove navios de cabotagem no plano estratégico da Petrobras para 2026-2030.

Sobre a disputa

A concorrência do certame está dividida em dois lotes, identificados por A e B. O primeiro lote contempla três navios semirrefrigerados para o transporte de GLP, com capacidade de 10 mil metros cúbicos (m³), aptos também para o transporte de amônia.

Já o segundo, o lote B, contempla cinco navios, sendo três embarcações com capacidade de sete mil m³ e duas de 14 mil m³, todas destinadas ao transporte de GLP e derivados.

O edital impede que um mesmo estaleiro ou consórcio vença os dois lotes, permitindo a participação de empresas nacionais e estrangeiras que atendam aos requisitos técnicos e econômicos estabelecidos.

As empresas interessadas no edital já apresentaram as propostas. Caso a Ecovix seja vencedora de um dos lotes, o cronograma estabelece que o primeiro navio deverá ser entregue em até dois anos e seis meses após a assinatura do contrato, já os demais serão lançados com intervalo de seis meses entre si.

Segundo a Transpetro, os novos gaseiros serão até 20% mais eficientes em consumo de combustível e devem reduzir em 30% as emissões de gases de efeito estufa (GEE).