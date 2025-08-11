Com ampliação de investimentos e alta no tratamento de esgoto, Corsan apresenta balanço de dois anos sob gestão privada

Vice-presidente de Operações do Grupo Aegea, Leandro Marin, apresentou dados no Piratini. Vitor Rosa / Secom/Governo do RS/Divulgação

Há dois anos sob gestão privada, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) expandiu os investimentos na distribuição de água e no tratamento de esgoto. O balanço da atuação da companhia desde o repasse do controle acionário para o grupo Aegea foi apresentado nesta segunda-feira (11), em evento com participação do governador Eduardo Leite e dirigentes da empresa, no Palácio Piratini.

Conforme os dados apresentados, a Corsan investiu R$ 3,85 bilhões em obras, tecnologia e expansão dos serviços, o que equivale a R$ 1,9 bilhão por ano, quatro vezes a média histórica da companhia antes da desestatização.

Nesse período, a cobertura do esgotamento sanitário passou de 20% para 28% sob a gestão da Aegea nos 317 municípios atendidos, crescimento de mais de um terço. Nesse período, 284 mil imóveis passaram a ter ligação disponível para a coleta. Foram construídas 11 novas estações de tratamento e implantados 629 quilômetros de redes.

Conforme a Corsan, o volume de efluentes que que antes era descartado sem tratamento e passou a ser tratado equivale a mais de 18,6 mil piscinas olímpicas por ano.

No abastecimento de água, foram feitas 180 mil novas conexões e a cobertura chegou a 99,26%. As obras do período incluem três novas estações de tratamento, 500 quilômetros de redes de abastecimento e 289 novos poços.

Até 2033, a companhia precisa atender às metas do novo marco legal do saneamento. No caso da água, o fornecimento de 99% previsto na lei já foi alcançado. Os maiores aportes terão de ser feitos no tratamento de esgoto, que precisa chegar aos 90% em oito anos, de acordo com a legislação federal. Para esse fim, o investimento previsto para todo o período é de R$ 15 bilhões.

Promessa reforçada

A apresentação dos resultados no Piratini foi feita pelo vice-presidente de Operações da Aegea, Leandro Marin. Em entrevista à imprensa, o executivo reiterou o compromisso da companhia em cumprir as metas do marco legal. Para isso, será preciso um salto no índice de tratamento de esgoto.

— As obras estão se dando e há esforços da companhia, tanto financeiros como operacionais, de atrair parceiros. Esse esforço todo está sendo feito no sentido de cumprir o marco do saneamento. A gente não trabalha com outro horizonte que não seja esse — afirmou.

Leite se diz "satisfeito"

Questionado, Leite disse que está satisfeito com o trabalho prestado pela Aegea no período.

— Estou, sim, satisfeito com o que observo. É um esforço grande de atendimento, de relacionamento adequado com os municípios, que são os titulares do contrato de concessão. O que a gente tem observado é uma boa adesão dos municípios justamente nesses contratos, renovando esses contratos com a Corsan e volumes de investimentos importantes — disse o governador, mencionando que a companhia demonstrou "boa capacidade operacional" em eventos climáticos recentes.

No evento, Leite também lembrou que o governo contratou um fundo federal para estruturar a concessão à iniciativa privada do abastecimento de água e do tratamento de esgoto nos 176 municípios que não têm contrato com a Corsan.

Dados apresentados:

Investimentos

R$ 810 milhões em sistemas de água

R$ 1 bilhão em sistema de esgoto

R$ 130 milhões em sistemas de informação

R$ 600 milhões em reposição de infraestrutura

R$ 690 milhões em pagamento em outorga

Total: R$ 3,85 bilhões

Municípios

295 contratos aditivados, estendendo prazo e incluindo metas do marco legal

22 contratos em negociação

R$ 690 milhões pagos em outorga

Clientes