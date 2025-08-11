Economia

Água e saneamento
Notícia

Com ampliação de investimentos e alta no tratamento de esgoto, Corsan apresenta balanço de dois anos sob gestão privada

Governador Eduardo Leite se disse satisfeito com resultados. Aegea reafirma que cumprirá metas do marco legal

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS