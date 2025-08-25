Cerca de 8 mil empresas gaúchas podem ser excluídas do Simples Nacional se não regularizarem débitos

A Receita Estadual notificou cerca de 8 mil empresas do Rio Grande do Sul inscritas no Simples Nacional que possuem débitos em aberto. Essas empresas correm o risco de exclusão do regime caso não regularizem a situação. As dívidas somam R$ 110 milhões, e o pagamento ou parcelamento deve ser feito até novembro.
O Simples Nacional é um regime especial, destinado às microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que unifica o pagamento de tributos federais, estaduais e municipais. Por meio dele, as empresas conseguem recolher em uma única guia impostos como ICMS (estadual), ISS (municipal), além de contribuições previdenciárias e outros tributos federais.
Como regularizar
As empresas notificadas receberam neste mês o Termo de Exclusão do Simples Nacional. O documento pode ser consultado no Portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual ao Contribuinte) ou no aplicativo Minha Empresa.
A partir do recebimento da comunicação, os contribuintes têm:
- 30 dias para apresentar defesa administrativa, se necessário;
- 90 dias para pagar ou parcelar as dívidas, conforme a Lei Complementar 216, de 28 de julho de 2025.
Se a regularização ocorrer dentro desse prazo, o processo é automático e não é preciso comunicar a Receita Estadual.
Risco de exclusão
Caso o pagamento ou parcelamento não seja feito até novembro, o termo passará a ter efeito definitivo a partir de 1º de janeiro de 2026. A exclusão será registrada no Portal do Simples Nacional, com base no artigo 29 da Lei Complementar 123/2006 e na Resolução CGSN 140/2018.
A situação das pendências pode ser acompanhada em tempo real pelo aplicativo Minha Empresa. A Receita também disponibiliza uma lista de perguntas frequentes para esclarecer dúvidas.
Fiscalização anual
Desde 2011, a Receita Estadual realiza todos os anos uma fiscalização específica para empresas optantes pelo Simples. O objetivo é incentivar a regularização de pendências e evitar a exclusão do regime.
Na edição de 2024, cerca de 2,5 mil empresas foram excluídas em janeiro de 2025 por não regularizarem suas dívidas dentro do prazo.