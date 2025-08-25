Cerca de 8 mil empresas gaúchas podem ser excluídas do Simples Nacional se não regularizarem débitos

A Receita Estadual notificou cerca de 8 mil empresas que devem regularizar débitos até novembro. MP Studio / stock.adobe.com

A Receita Estadual notificou cerca de 8 mil empresas do Rio Grande do Sul inscritas no Simples Nacional que possuem débitos em aberto. Essas empresas correm o risco de exclusão do regime caso não regularizem a situação. As dívidas somam R$ 110 milhões, e o pagamento ou parcelamento deve ser feito até novembro.

O Simples Nacional é um regime especial, destinado às microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que unifica o pagamento de tributos federais, estaduais e municipais. Por meio dele, as empresas conseguem recolher em uma única guia impostos como ICMS (estadual), ISS (municipal), além de contribuições previdenciárias e outros tributos federais.

Como regularizar

As empresas notificadas receberam neste mês o Termo de Exclusão do Simples Nacional. O documento pode ser consultado no Portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual ao Contribuinte) ou no aplicativo Minha Empresa.

A partir do recebimento da comunicação, os contribuintes têm:

30 dias para apresentar defesa administrativa, se necessário;

para apresentar defesa administrativa, se necessário; 90 dias para pagar ou parcelar as dívidas, conforme a Lei Complementar 216, de 28 de julho de 2025.

Se a regularização ocorrer dentro desse prazo, o processo é automático e não é preciso comunicar a Receita Estadual.

Risco de exclusão

Caso o pagamento ou parcelamento não seja feito até novembro, o termo passará a ter efeito definitivo a partir de 1º de janeiro de 2026. A exclusão será registrada no Portal do Simples Nacional, com base no artigo 29 da Lei Complementar 123/2006 e na Resolução CGSN 140/2018.

A situação das pendências pode ser acompanhada em tempo real pelo aplicativo Minha Empresa. A Receita também disponibiliza uma lista de perguntas frequentes para esclarecer dúvidas.

Fiscalização anual

Desde 2011, a Receita Estadual realiza todos os anos uma fiscalização específica para empresas optantes pelo Simples. O objetivo é incentivar a regularização de pendências e evitar a exclusão do regime.