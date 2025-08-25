Economia

Receita Estadual
Notícia

Cerca de 8 mil empresas gaúchas podem ser excluídas do Simples Nacional se não regularizarem débitos

Empresas devem pagar ou parcelar R$ 110 milhões em dívidas até novembro para evitar a exclusão do regime

Zero Hora

