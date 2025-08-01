Economia

Cenário difícil
Notícia

Cancelamento de contratos e férias coletivas: como o tarifaço dos EUA já impacta empresas gaúchas

Entidades relatam queda na demanda e na produção desde que foi anunciada decisão de impor taxa de 50% a produtos brasileiros

Marcelo Gonzatto

