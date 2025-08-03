Brasil tem tamanho, postura e interesses para negociar com os EUA, diz Lula

Lula disse ainda que o Brasil quer negociar "em igualdade de condições" e que "não é uma republiqueta". WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o Brasil quer negociar em igualdade de condições com os Estados Unidos porque tem "tamanho, postura e interesses" para isso. Ele classificou como "inaceitável" o governo do país norte-americano usar justificativa política - a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro - como um dos motivos para tarifar os produtos brasileiros.

- O Brasil hoje não é tão dependente quanto já foi dos Estados Unidos. O Brasil tem uma relação comercial muito ampla, no mundo inteiro. A gente está muito mais tranquilo do ponto de vista econômico, mas obviamente não vou deixar de compreender a importância de relação diplomática com os Estados Unidos - disse Lula, durante discurso no 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, em Brasília.

O presidente continuou:

- Mas quero saber daqui para frente o que é que eu faço. E eles têm que saber que temos o que negociar. Temos tamanho, temos postura, temos interesses econômicos e políticos para negociar. As propostas estão na mesa. Já foram apresentadas.

Ele disse que o Brasil quer negociar "em igualdade de condições" com os Estados Unidos e que o Brasil "não é uma republiqueta".

- Tentar colocar assunto político para nos taxar economicamente é inaceitável - afirmou Lula, acusando o presidente norte-americano, Donald Trump, de buscar a destruição do multilateralismo.

Ele quer a volta da negociação país por país. País pequeno negociar com os EUA é como trabalhador de uma fábrica de 80 mil trabalhadores negociar sozinho com o patrão. O acordo é leonino, não vai ganhar nada. LULA Presidente

Moedas alternativas ao dólar

O presidente recusou-se a abrir mão da busca pelo uso de moedas alternativas ao dólar no comércio internacional, política que tem sido criticada por Trump.

- Não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que possa negociar com outros países. Não preciso ficar subordinado ao dólar. E eu não estou falando isso agora. Em 2004, fizemos isso com a Argentina - afirmou Lula. - Eu não estou disposto a brigar com ninguém. Este país é de paz. Quem quiser confusão conosco, pode saber que não queremos brigar. Agora, não pensem que nós temos medo - completou o presidente.