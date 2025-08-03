Economia

Em Brasília

Brasil tem tamanho, postura e interesses para negociar com os EUA, diz Lula

Em discurso no 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, presidente chamou de "inaceitável" o governo do país norte-americano usar justificativa política para tarifar os produtos brasileiros 

Estadão Conteúdo

Gustavo Nicoletta, Cícero Cotrim e Wilian Miron

