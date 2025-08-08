Economia

De SP para Caracas
Notícia

Brasil retoma voos diretos para a Venezuela após nove anos

Companhia aérea Gol anunciou a retomada da operação, com quatro viagens semanais partindo de Guarulhos. Primeiro avião decolou na terça-feira

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS