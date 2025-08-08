Brasil retoma voos diretos para a Venezuela após nove anos

Rota voltou a ser operada pela Gol. Fraport / Divulgação

Após nove anos de suspensão, na terça-feira (5) o Brasil voltou a ter um voo direito para a Venezuela. A retomada da rota foi anunciada pela companhia aérea Gol, que confirmou que vai operar quatro voos semanais entre São Paulo e Caracas.

Os voos diretos do Brasil para a Venezuela não aconteciam desde 2016, época em que as companhias Gol e Latam Airlines suspenderam a operação da rota. Ambas alegaram dificuldades para resgatar da Venezuela e encaminhar para contas no Brasil o dinheiro obtido com os voos operados no trecho.

A dificuldade era em virtude de uma medida do governo venezuelano na época, que restringia e limitava a compra de dólares e saída de dinheiro do país. A decisão também afetou companhias aéreas de outros países, como a alemã Lufthansa, a italiana Alitalia e a Air Canadá, que também suspenderam voos para a Venezuela.