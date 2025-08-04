Brasil deve entrar com consulta na OMC contra tarifaço dos EUA

"O presidente Lula agora vai decidir quando fazê-lo e como fazê-lo", disse Alckmin. Cadu Gomes / VPR

O Brasil deve entrar com uma consulta na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra o tarifaço dos Estados Unidos. A ação foi aprovada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex), mas precisa ainda do aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A informação foi confirmada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, nesta segunda-feira (4).

— O Conselho de Ministros da Camex aprovou o Brasil entrar com a consulta na OMC. O presidente Lula agora vai decidir quando fazê-lo e como fazê-lo — disse Alckmin a jornalistas.

A consulta à OMC é o primeiro passo no processo formal de contestação de medidas comerciais, segundo o g1. Caso não haja entendimento na fase inicial, o Brasil poderá pedir a instalação de um painel de arbitragem no órgão.

Terminou nesta segunda-feira, às 14 horas, o prazo para votação eletrônica dos membros do Conselho Estratégico da Camex (CEC/Camex) da proposta para autorizar o Ministério das Relações Exteriores a acionar a OMC sobre o tarifaço dos Estados Unidos.

A votação foi aberta na última sexta-feira (1º) e revelada com exclusividade pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A proposta prevê aval para o Itamaraty "acionar o mecanismo de solução de controvérsias da OMC sobre as medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos da América a produtos brasileiros", conforme documento obtido pelo Broadcast.

A medida, contudo, tende a ter caráter simbólico, dado que o órgão de apelação da OMC está inativo pela falta de indicação do membro norte-americano.

Tarifaço

No dia 30 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a ordem que oficializa a tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. O decreto começa a valer em 6 de agosto.

A lista de itens taxados inclui 694 exceções, como suco de laranja, aviões, castanha, minério de ferro, petróleo, carvão, óleos, madeira e celulose.

Aço e alumínio não constam na lista, porque já haviam sido taxados em 50% com origem de todos os países.