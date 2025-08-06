Brasil aciona OMC contra tarifa de 50% dos EUA sobre exportações

Itamaraty formalizou um “pedido de consulta” à OMC. Divulgação / Itamaraty

O Brasil acionou a Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, anunciada por Donald Trump e em vigor desde esta quarta-feira (6). A medida afeta cerca de 35,9% das exportações brasileiras ao país norte-americano, incluindo itens como carne e café, embora haja exceções para produtos como suco de laranja, aeronaves civis e petróleo. A informação é do g1.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil formalizou um “pedido de consulta” à OMC, etapa inicial antes da possível abertura de um painel de julgamento.

A ação ocorre em meio ao enfraquecimento da atuação da organização, o que torna incerto o sucesso da iniciativa. O presidente Lula tem defendido o fortalecimento da OMC como mediadora de disputas comerciais internacionais.