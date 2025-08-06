Economia

Notícia

Brasil aciona OMC contra tarifa de 50% dos EUA sobre exportações

Medida afeta mais de um terço das vendas brasileiras aos Estados Unidos; governo busca solução via organismo internacional em meio a incertezas sobre sua eficácia

Zero Hora

