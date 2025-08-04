Empresa britânica anuncia maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos no Brasil

Anúncio foi feito pela empresa nesta segunda-feira. BP / Divulgação

O grupo britânico BP anunciou nesta segunda-feira (4) que fez sua maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos na Bacia de Santos, a 404 quilômetros da costa do Rio de Janeiro.

— Estamos empolgados em anunciar esta descoberta significativa (...) a maior realizada pela BP em 25 anos —afirmou Gordon Birrell, vice-presidente executivo da BP, em um comunicado.

A jazida de 500 metros de espessura, segundo a companhia, pertence ao bloco Bumerangue, em área estratégica da camada pré-sal. A empresa não deu detalhes sobre o volume recuperável ou cronograma para exploração.

Leia Mais Terras raras: a riqueza pouco explorada do Brasil que pode entrar na negociação do tarifaço de Trump

Foco no petróleo e gás

Nesta terça-feira (5) o grupo apresentará seus resultados do segundo trimestre. Após anos de investimentos com baixo retorno em projetos de baixo carbono, a empresa voltou a priorizar petróleo e gás.

A BP acaba de anunciar a nomeação do irlandês Albert Manifold como presidente do seu conselho de administração.

A empresa do setor de petróleo está sob escrutínio devido aos rumores de fusão com a rival britânica Shell.