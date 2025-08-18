Bolsa Família 2025: pagamentos de agosto começam nesta segunda-feira; veja o calendário

Para ter direito ao benefício, a renda por pessoa da família deve ser de até R$ 218 por mês. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

Pagamentos do Bolsa Família 2025 do mês de agosto começam nesta segunda-feira (18). O cronograma da Caixa Econômica Federal segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), com os repasses sendo feitos até o dia 29 (veja os detalhes abaixo).

A distribuição dos recursos continuará sendo feita durante os últimos 10 dias úteis deste mês, como funciona ao longo do ano, com exceção de dezembro, quando calendário é antecipado e encerrado antes do Natal.

Ao todo, são mais de 21 milhões de beneficiários do programa. Além disso, parte dos contemplados também terá direito ao auxílio-gás, benefício pago a cada dois meses para ajudar na compra do botijão de gás de 13 quilos.

O direito ao benefício é assegurado para famílias cuja renda mensal é de até R$ 218 por pessoa. Confira os critérios do programa abaixo.

Pagamentos Bolsa Família em julho

Os pagamentos ocorrem de forma escalonada, conforme o final do NIS:

18 de agosto: NIS final 1

NIS final 1 19 de agosto: NIS final 2

NIS final 2 20 de agosto: NIS final 3

NIS final 3 21 de agosto: NIS final 4

NIS final 4 22 de agosto: NIS final 5

NIS final 5 25 de agosto: NIS final 6

NIS final 6 26 de agosto: NIS final 7

NIS final 7 27 de agosto: NIS final 8

NIS final 8 28 de agosto: NIS final 9

NIS final 9 29 de agosto: NIS final 0

Próximos pagamentos

Final do NIS 1 — 18/08 , 17/09, 20/10, 14/11 e 10/12

— , 17/09, 20/10, 14/11 e 10/12 Final do NIS 2 — 19/08 , 18/09, 21/10, 17/11 e 11/12

— , 18/09, 21/10, 17/11 e 11/12 Final do NIS 3 — 20/08 , 19/09, 22/10, 18/11 e 12/12

— , 19/09, 22/10, 18/11 e 12/12 Final do NIS 4 — 21/08 , 22/09, 23/10, 19/11 e 15/12

— , 22/09, 23/10, 19/11 e 15/12 Final do NIS 5 — 22/08 , 23/09, 24/10, 21/11 e 16/12

— , 23/09, 24/10, 21/11 e 16/12 Final do NIS 6 — 25/08 , 24/09, 27/10, 24/11 e 17/12

— , 24/09, 27/10, 24/11 e 17/12 Final do NIS 7 — 26/08 , 25/09, 28/10, 25/11 e 18/12

— , 25/09, 28/10, 25/11 e 18/12 Final do NIS 8 — 27/08 , 26/09, 29/10, 26/11 e 19/12

— , 26/09, 29/10, 26/11 e 19/12 Final do NIS 9 — 28/08 , 29/09, 30/10, 27/11 e 22/12

— , 29/09, 30/10, 27/11 e 22/12 Final do NIS 0 — 29/08, 30/09, 31/10, 30/11 e 23/12

Quem pode receber o Bolsa Família?

A renda por pessoa da família deve ser de até R$ 218 por mês. O cálculo é feito somando-se os ganhos de todos os integrantes da casa e dividindo pelo número de pessoas.

Beneficiários também precisam cumprir uma série de requisitos, como manter crianças e adolescentes na escola, acompanhar a vacinação e o pré-natal das gestantes.

A inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) é obrigatória para solicitar o Bolsa Família. O registro pode ser feito nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

No entanto, estar no CadÚnico não garante a entrada automática no programa, já que a concessão ainda passa por análise do governo.

Qual o valor do Bolsa Família?

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família, podendo ter acréscimos conforme a composição familiar. Famílias com crianças de até seis anos recebem um adicional de R$ 150 por criança.

Já aquelas que possuem gestantes ou filhos entre sete e 18 anos têm um aumento de R$ 50 por integrante. Outro benefício, chamado de Variável Familiar Nutriz, destina seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, garantindo a alimentação infantil.

Como sacar o Bolsa Família?

Beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS, sem necessidade de ir a uma agência bancária.

Também é possível utilizar o cartão virtual para compras no débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes bancários e caixas da Caixa Econômica Federal.