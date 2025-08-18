Economia

Recurso social
Notícia

Bolsa Família 2025: pagamentos de agosto começam nesta segunda-feira; veja o calendário

Benefício é distribuído de maneira escalonada até o fim do mês, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS