Banrisul registra lucro líquido de R$ 619,2 milhões no primeiro semestre

Carteira de crédito do banco chegou aos R$ 64 bilhões em junho deste ano. Alan Nobre / Divulgação/Banrisul

O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 619,2 milhões no primeiro semestre de 2025, crescimento de 42,4% ante o mesmo período do ano passado. Além disso, esse é o segundo maior montante para o período na série histórica do banco.

O avanço ocorre na esteira de aumento na margem financeira, expansão da carteira de crédito e crescimento nas receitas com prestação de serviços, segundo a direção da instituição.

Um dos destaques no aumento do lucro líquido, a carteira de crédito do banco chegou aos R$ 64 bilhões em junho deste ano. Isso representa uma alta de 3,2% ante dezembro de 2024. O avanço ocorre, principalmente em razão da ampliação do saldo do crédito comercial , de financiamentos de longo prazo e da carteira de câmbio.

O presidente Banrisul, Fernando Lemos, afirmou que a robustez na carteira de crédito ocorre em um ambiente com confiança dos investidores na entidade. Exemplificando esse ponto, ele cita que a captação total do banco, fora os fundos, ultrapassou os R$ 100 bilhões pela primeira vez, atingindo R$ 104,1 bilhões no sexto mês do ano.

— Olham para o Banrisul e enxergam o porto seguro de aplicação dos seus recursos. O que nos possibilita também ter uma carteira de crédito em crescimento. Para que a gente possa atuar na economia do Rio Grande do Sul — explica Lemos.

Na avaliação do presidente do Banrisul, esse resultado, que é um dos maiores da história para um semestre, mostra a capacidade do banco de se reorganizar, de se reunir, mas sobretudo atender à economia do Rio Grande do Sul mesmo após as adversidades provocadas pela inundação no ano passado.

Segundo trimestre

O banco anotou alta de 56,4% no lucro líquido no segundo trimestre de 2025 ante o trimestre imediatamente anterior. O avanço ocorre na esteira de aumento das margens financeiras da instituição e cenário favorável nas perdas esperadas no risco de crédito.

No segundo trimestre deste ano, o Banrisul anotou lucro líquido de R$ 377,7 milhões, acima dos R$ 241,5 milhões registrados no acumulado dos primeiros três meses do ano. A direção do banco atribui o salto ao avanço na margem financeira, que atingiu R$ 1,6 bilhão no período.

Além disso, também destaca “comportamento favorável das perdas líquidas esperadas associadas ao risco” dentro desse resultado positivo.

Esse segundo ponto significa que as perdas esperadas com inadimplência e créditos de difícil recuperação ocorreram em níveis moderados, não prejudicando as receitas do banco.