Fatura salgada
Bandeira vermelha patamar 2 será mantida em setembro e conta de luz vai seguir mais cara

Contas de energia elétrica seguem com o custo adicional devido ao acionamento de térmicas, que compensam os efeitos da estiagem sobre as usinas hidroelétricas em regiões do país

Gabriel Guedes

