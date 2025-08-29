Bandeira vermelha patamar 2 será mantida em setembro e conta de luz vai seguir mais cara

Regiões Sudeste e Centro-Oeste tem apresentado déficit hídrico nas últimas semanas, prejudicando a geração hidroelétrica. Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

A bandeira vermelha patamar 2 será mantida nas contas de luz neste mês de setembro, anunciou nesta sexta-feira (29) a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A sinalização indica que os consumidores receberão as faturas de energia elétrica com adicional de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

As atuais condições de afluência dos reservatórios das usinas, abaixo da média, não são favoráveis para a geração hidrelétrica. Em consequência, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, com elevados custos de geração, o que justifica a manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para setembro.

Agosto foi o primeiro mês de 2025 com bandeira tarifária vermelha no patamar 2. A justificativa para a cobrança extra era a mesma que foi apresentada para setembro. Em julho, a bandeira vermelha estava no patamar 1.

A Aneel reforça que o consumidor deve, com a manutenção da bandeira vermelha patamar 2, manter-se ciente da "importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica".

O que são as bandeiras tarifárias?

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias serve como um sinal para o consumidor sobre o custo real da produção de energia elétrica no momento. A depender da situação dos reservatórios e do uso de fontes mais caras de geração, como as termelétricas, o valor da conta de luz pode variar.