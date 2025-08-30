Ataque hacker atinge empresa que opera sistema Pix e desvia R$ 420 milhões

Caso ocorreu a partir da invasão a sistemas da Sinqia. Bruno Peres / Agência Brasil/Divulgação

Um ataque hacker atingiu instituições financeiras na tarde de sexta-feira (29) e causou o desvio de cerca de R$ 420 milhões por meio de transferências realizadas via Pix. Segundo fontes ouvidas pela TV Globo, foram desviados R$ 380 milhões do banco HSBC e outros R$ 40 milhões da instituição financeira Artta. As informações são do g1, divulgadas inicialmente pelo portal Neofeed.

O golpe ocorreu a partir da invasão a sistemas da Sinqia, empresa que fornece tecnologia de conexão entre instituições financeiras e o Pix. A infraestrutura central do sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC), no entanto, segue operando normalmente.

Após detectar a tentativa de invasão, o BC cortou a ligação da operadora com a rede do sistema financeiro nacional. A ação foi rápida a tempo de conseguir bloquear R$ 350 milhões. A Polícia Federal (PF) vai investigar o ataque. O BC trabalha para reaver o restante do dinheiro desviado. Em nota, (leia íntegra abaixo) o HSBC disse que nenhuma conta dos clientes ou fundos foram impactados pela operação por elas terem ocorrido exclusivamente no sistema desse provedor.

A Artta, uma das instituições afetadas, afirmou que o ataque foi nas contas que mantém direto com o Banco Central para liquidação interbancária e que nenhuma conta de clientes foi afetada.

Em seu comunicado, a Sinqia afirmou que acionou especialistas forenses para investigar a origem do incidente. Ainda conforme a empresa, a atividade suspeita se restringiu ao ambiente Pix e não há sinais de que dados pessoais tenham sido comprometidos.

A Sinqia acrescentou que está reconstruindo as plataformas atingidas em um novo ambiente, com monitoramento reforçado e camadas adicionais de segurança.

O que diz o HSBC

Na última sexta-feira, 29 de agosto, o HSBC identificou transações financeiras via PIX em uma conta de um provedor do banco. Nenhuma conta dos clientes ou fundos foram impactados pela operação por elas terem ocorrido exclusivamente no sistema desse provedor. O banco esclarece ainda que medidas foram tomadas para bloquear essas transações no ambiente do provedor. O HSBC reafirma o compromisso com a segurança de dados e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.